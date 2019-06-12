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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Уряд закрито. Всі пішли на вибори?

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Практично всі урядовці ВІП-агітатори з партії Гройсмана чи Порошенка, дехто планує захиститися депутатською недоторканністю у мажоритарному окрузі, а що там з роботою?

Нагадаю, Верховна Рада голосами БПП, НФ та Регіоналами з різних фракцій та груп не відправила Уряд у відставку, тому він формально працює, а фактично - агітує наші бюджетні кошти!

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Новости
Про "відкриті списки" партій на дочасних виборах-2019

Уряд Гройсмана не звітував жодного разу за більше як 3 роки своєї діяльності і до цього часу досі не розглянув та не подав до ВР бюджетну резолюцію на 2020 рік.

Яким буде соціально-економічне життя країни не цікавить ні Президента, ні Уряд, ні Верховну Раду - бо всі пішли на вибори.

Новости
Сміттєва мафія в Україні: ще одна п`ятирічка владної корупції

Для розуміння "успішної" діяльності влади загалом і, уряду зокрема подаю дані зменшення населення України за останні 4 роки (порівнюю для коректності лише перші квартали) через показник природного приросту:

Січень- лютий 2016 - зменшення природного приросту (тобто різниці між тими, хто народився і тими, хто помер)

на 57 тисяч 721;

Січень - лютий 2017 - на 64 тисячі 147;

Січень - лютий 2018 - на 70 тисяч 420;

Січень - лютий 2019 - на 83 тисячі 139 людей!

І ці люди розповідають нам, як треба керувати країною?

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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