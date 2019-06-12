В свій час ще Яценюк назвав цинізмом високі тарифи і обіцяв їх радикально знизити. Натомість уряд Яценюка тарифи підвищив. А згодом влада створила нову корупційну схему в сфері енергетики під назвою "Ротердам+".

Зниження тарифів FinBalance

Під час президентської передвиборчої кампанії кандидат Зеленський теж пообіцяв знизити тарифи та розібратися з корупційною схемою "Ротердам+". Нещодавно його представник в Кабінеті міністрів повідомив, що це зробити неможливо, оскільки це не були реальні обіцянки, а просто передвиборчі жарти.

Переконаний, що команда нового Президента мусила б не повторювати "старі методи старих політиків" і не відмовлятися від своїх обіцянок, а їх виконувати та запропонувати, як мінімум, нову державну енергетичну стратегію. Початковими кроками такої стратегії мали б стати:

по-перше, ліквідувати корупційні схеми в енергетиці та формулу "Ротердам+", яка була створена в інтересах певних олігархів та попередньої влади;

по-друге, стимулювати процес газозаміщення та енергозбереження, а також видобутку власного газу;

по-третє, вжити заходів для ліквідації схем посередників закупівлі газу та нафтопродуктів за межами України.

На жаль "нова влада нових політиків" продовжує риторику та поведінку старої влади.

Тільки їхні попередники під час виборчої кампанії брехали і не виконували свої обіцянки, а вони жартують та не виконують.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся