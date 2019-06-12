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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Тарифні жарти, або Зеленський як Яценюк-2?

17.1тЧитать материал на украинском

В свій час ще Яценюк назвав цинізмом високі тарифи і обіцяв їх радикально знизити. Натомість уряд Яценюка тарифи підвищив. А згодом влада створила нову корупційну схему в сфері енергетики під назвою "Ротердам+".

Зниження тарифів

Зниження тарифів

FinBalance

Під час президентської передвиборчої кампанії кандидат Зеленський теж пообіцяв знизити тарифи та розібратися з корупційною схемою "Ротердам+". Нещодавно його представник в Кабінеті міністрів повідомив, що це зробити неможливо, оскільки це не були реальні обіцянки, а просто передвиборчі жарти.

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Переконаний, що команда нового Президента мусила б не повторювати "старі методи старих політиків" і не відмовлятися від своїх обіцянок, а їх виконувати та запропонувати, як мінімум, нову державну енергетичну стратегію. Початковими кроками такої стратегії мали б стати:

по-перше, ліквідувати корупційні схеми в енергетиці та формулу "Ротердам+", яка була створена в інтересах певних олігархів та попередньої влади;

по-друге, стимулювати процес газозаміщення та енергозбереження, а також видобутку власного газу;

по-третє, вжити заходів для ліквідації схем посередників закупівлі газу та нафтопродуктів за межами України.

На жаль "нова влада нових політиків" продовжує риторику та поведінку старої влади.

Тільки їхні попередники під час виборчої кампанії брехали і не виконували свої обіцянки, а вони жартують та не виконують.

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Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хитрий лисе Томенко, треба не формулу змінювати, а робити прозорий ринок постачання електроенергії. А там вже хто за скільки продасть.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
не бывает ни новой ни старой влады власть и есть грабеж но цивилизованый
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Щас Бєнін Зєля побіжить вам тарифи знижувати та схеми ліквідовувати. При Порошенко Ротердам+ був лише переходним періодом до введення 3-го Європейського енергопакету, який при Порошенко активно готували до впровадження. Як тільки владу захопив Бєня - 3-й енергопакет (який мав забезпечувати повну прозорість) різко заблокували. Вуа-ля, ми пошутілі!
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Вовненко Петр
Вовненко Петр
Костюк Олександр, И кто же заблокировал 3-й энергопакет причем тут Зеленский, что кабмин он свой поставил или в ВР коалиция Зеленского. На местах пока еще команда Порошенка.
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