Сьогодні у Всесвітній день охорони навколишнього середовищ хотів нагадати, що Україна продовжує утримувати статус європейського лідера в номінації "країна сміття".
Нині маємо за оцінками екcпертів
біля 35 тисяч стихійних сміттєзвалищ і
жодного сучасного сміттєпереробного заводу?! Реально сортується лише біля 4% відходів.
Охорона навколишнього середовища
uzfo.biz.ua
Нагадаю також, що з моменту реєстрації законопроектів (в часи моєї діяльності як Голови Екологічного комітету парламенту), які мусили визначити державну політику у сфері переробки та утилізації сміття пройшло 4 роки!
А віз, точніше СМІТТЯ, і нині тут!
Отож,
- екологічний податок з виробників упаковки заблоковано міжнародними кампаніями та їх лобістами й грантожерами;
- наведення порядку із сортуванням, переробкою та утилізацією блокує місцева влада та дружня до неї сміттєва мафія;
- стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії так і не отримало державної підтримки.
Це означає, що ліквідація сміттєвої мафії стає нагальним завданням вже НОВОЇ ВР та НОВОГО УРЯДУ!
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.