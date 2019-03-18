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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

П'ять років від нелегітимного кримського референдуму: як це було і хто винен?

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Січень – лютий 2014 року – в Криму за втручання Росії йде активна підготовка до виходу зі складу України;

5 лютого 2014 року – МІЙ ВИСТУП у ВР з пропозицією розпочати процедуру РОЗПУСКУ Верховної Ради Криму;

5 лютого - 6 березня 2014 року – тодішні очільники України переконують мене і суспільство у власній спроможності домовитися з керівництвом Криму виключно політичними методами (голова ВР Володимир Рибак до 22 лютого, з 22 лютого – Олександр Турчинов, з 27 лютого – прем‘єр-міністр – Арсеній Яценюк). Одночасно відбуваються баталії щодо партійних квот і призначень міністрів;

6 березня – ВР Криму призначає референдум на 30, згодом на 25 і остаточно на 16 березня;

7 березня – в.о. президента, голова ВР України О.Турчинов звертається до КС щодо незаконності дій ВР Криму та нелегітимності референдуму;

14 березня – КС України ухвалює рішення про нелегітимність референдуму та незаконність дій ВР Криму;

  • 15 березня – ВР України ухвалює рішення про розпуск Верховної Ради Криму;

  • 16 березня – відбувся нелегітимний референдум в Криму.

    Злочинна бездіяльність керівництва України ДОЗВОЛИЛА ВР Криму призначити референдум?!

    Отож, одним із історичних уроків нелегітимного Кримського референдуму 16 березня 2014 року повинно стати розслідування БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ у збереженні територіальної цілісності України!

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Автор
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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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