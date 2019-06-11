Кілька років поспіль в Україні була модною дискусія про потребу так званих відкритих списків. За умов неготовності нинішньої ВР змінювати виборче законодавство, дострокові парламентські вибори відбудуться за змішаною системою.

І от цікаво, що навіть за умов закритих списків БІЛЬШІСТЬ лідерів найвідоміших партій оприлюднили лише свої першу десятку або й п`ятірку?!

Верховна Рада України

А кандидатів у мажоритарних округах засекретили майже ВСІ партії.

Цікаво:

- чи будуть вимагати журналісти та експерти СУСПІЛЬНО ЗНАЧИМУ ІНФОРМАЦІЇ про ВСІХ кандидатів до ВР, які ЗАХОВАЛИ лідери партій, хоча напередодні клялися у вірності ВІДКРИТИМ списків.

Для справедливості, зазначу, що лише КОМАНДА ГРИЦЕНКА "Громадянська позиція" оприлюднила ПОВНИЙ СПИСОК кандидатів ( 168 за партійним та 40 в одномандатних округах).

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