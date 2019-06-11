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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Про "відкриті списки" партій на дочасних виборах-2019

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Кілька років поспіль в Україні була модною дискусія про потребу так званих відкритих списків. За умов неготовності нинішньої ВР змінювати виборче законодавство, дострокові парламентські вибори відбудуться за змішаною системою.

І от цікаво, що навіть за умов закритих списків БІЛЬШІСТЬ лідерів найвідоміших партій оприлюднили лише свої першу десятку або й п`ятірку?!

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А кандидатів у мажоритарних округах засекретили майже ВСІ партії.

Цікаво:

- чи будуть вимагати журналісти та експерти СУСПІЛЬНО ЗНАЧИМУ ІНФОРМАЦІЇ про ВСІХ кандидатів до ВР, які ЗАХОВАЛИ лідери партій, хоча напередодні клялися у вірності ВІДКРИТИМ списків.

Для справедливості, зазначу, що лише КОМАНДА ГРИЦЕНКА "Громадянська позиція" оприлюднила ПОВНИЙ СПИСОК кандидатів ( 168 за партійним та 40 в одномандатних округах).

ЧЕКАЄМО інших!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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