От аналізую попередні списки кандидатів у депутати, зокрема нині модних, нових партій.
Складається враження, що всіх колишніх і нинішніх учасників КВН виловлюють на вулицях і концертних залах та записують у депутати.
З огляду на це, один мій приятель запропонував уявити таку ВР, в якій парламентську більшість сформує лише ОДНА ПАРТІЯ -"Слуга народу".
Тоді, каже він, замість УКРАЇНСЬКОГО ГІМНУ засідання парламенту розпочинатиметься піснею "Ми начинаем КВН"?!
От буде весело!
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