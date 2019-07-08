Настав час заборонити рекламу меценатства за наші, бюджетні кошти. Куди не поткнись - скрізь "за сприяння" та "за ініціативи".

Хочеться вам поваги і пошани - фінансуйте з власної кишені! А все що з бюджету - треба писати: "дякуємо платникам податків", а не чиновникам чи депутатам!

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Цинізм витрачання бюджетних коштів діючими політиками і депутатами набув нових масштабів. В школах, лікарнях, та парках скоро не залишиться вільного місця через дошки з подяками "благодійникам", які за наші гроші поставили лавки, спортивний майданчик чи привезли рентген-апарат. Очевидно, принцип благодійництва, який започаткували ще в попередніх століттях відомі українські меценати, - абсолютно протилежний. Основна ідея – це коли ви чесно заробляєте гроші і частину жертвуєте для добрих справ та підтримки людей. А коли ви з бюджету громади вибиваєте для свого округу чи напередодні виборів гроші і залучаєте братні фірми для їх освоєння – це зловживання та корупція, а не благодійництво.

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Зараз в соцмережах ходить жарт, що дякувати політику за зроблене щось за бюджетні гроші – це як дякувати банкомату за видачу готівки. Тільки от банкомат бере 1%, а політичні "благодєятєлі" зазвичай беруть 20-50%.

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