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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Потрібно контролювати Зеленського і "Слугу народу"

2.2тЧитать материал на украинском

Триває акція "хочу в коаліцію з "Слугою народу".

До фанів Зеленського одразу записалися Тимошенко, Гройсман, Гордон (тобто Смешко), згодом Вакарчук і Опоблок ...і от критик "наркомана і малороса" Порошенко?!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Переконаний, що нині потрібний публічний контроль за діями Зеленського і "Слуги народу", щоб "чуваки" в період запаморочення від перемог:

- не запливли в Росію чи олігархію;

- перестали жартувати про тарифи і корупційний "Ротердам+";

- зупинили запис у депутати дітей і помічників з команди Медведчука-Януковича, а разом з ними сутенерів і мажорів з місцевими бандитами 90-х!

- прочитали нарешті свою передвиборчу програму й почали ЇЇ виконувати та служити людям, як і обіцяли!

Між іншим, вже літо - саджати будете?

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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контролювать надо було переворот,а когда почки отвалились ,пить узвар по писят гривасов позновато.
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