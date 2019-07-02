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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Передвиборча арихметика Гройсмана

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От спостерігаю за виборчою рекламою Гройсмана і К.

Бачу у "стратегів" серйозні проблеми із математикою, або як писали українські письменники з арихметикою.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

В своїй передвиборчій газеті Володимир Гройсман радіє, що керує "прекрасною 45-мільйонною європейською країною, в якій б"ється 45 мільйонів живих сердець". Душевно, але...поки що ми живемо у воюючій країні, в якїй реально за 5 років спікерства і прем’єрства Гройсмана населення України зменшилося майже на мільйон.

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Згідно даних Державної служби статистики на 1 січня 2015 року середня чисельність складала 43. 001 мільйони а нині - 42.104 мільйони!

У передвиборчому ролику на телебаченні Уряд Гройсмана розповідає про більше, як 600 нових опорних шкіл і щасливих дітей та вчителів. Нагадаю, що опорна школа, це діюча, а не нова школа, в якій зробили ремонт і допомогли в методичній роботі вчителям.

Передвиборча арихметика Гройсмана

Про зарплати вчителів писати соромно.

А реальна чисельність шкіл нині така:

в 2014-2015 навчальному році було - 17 тисяч 600 шкіл;

в 2018-2019 навчальному році стало -15 тисяч 500 шкіл.

Таким чином, в Україні за 5 років закрито 2 тисячі 100 шкіл!

П.С. І велике прохання до всіх урядовців - кандидатів у депутати:

- не використовуйте дітей у своїй партійній передвиборчій рекламі, бо це аморально і цинічно!

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Микола ТоменкоМикола Томенко
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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Попов Гергій
Попов Гергій
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Попов Гергій
Попов Гергій
Ну і до чого цей спіч? Що, Гройсман прочитавши це одразу побіжить вибачатись? Ага, щасссс! Брехати, пересмикувати факти та перекручувати цифри, все це невід'ємні професійні навички політика! На чесності та об'єктивності ще ніхто політичної кар'єри не зробив! А чому так? А тому що охлос любить коли йому брешуть! Він любить коли йому обіцяють багате та щасливе життя, нехай не сьогодні а завтра, чи післязавтра. Але-ж обіцяють! І охлос тішеться тим, що йому персонально не треба для цього напружуватись, От тількі піти на вибори та "правільна" проголосувати і все, можна чекати коли принесуть щастя на тарілочці!
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