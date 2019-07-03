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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Останні зареєстровані законопроекти підуть на сміття

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Останні дні у ВР активно реєструються законопроекти як від депутатів, так і від Уряду.

Ну я ще можу зрозуміти депутатів і, водночас, кандидатів у депутати, які вірять, що переконають наївних виборців у своїй активній роботі в останні дні останньої сесії. Але навіщо Уряд подає законопроект 2 липня - не зрозуміло.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

zn.ua

Нагадаю, що у відповідності з пунктом 1 статті 95 Регламенту ВР: "Законопроекти, не прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються Верховною Радою нового скликання".

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Коротко кажучи, законопроекти, зареєстровані протягом останніх днів, не мають жодних шансів бути розглянутими навіть комітетами, а отже підуть на сміття!

А так Вам для інформації - фінансування секретаріату Кабінету Міністрів Гройсмана в 2019 році сягнуло

2 мільярдів 300 мільйонів!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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