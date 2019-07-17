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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна" Все статьи автора

Олімпіада за бюджетні кошти у бідній і воюючій країні – злочин проти людей

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Згадую дискусію про Зимові Олімпійські ігри в Україні від Януковича, де я був поодиноким опонентом цією неадекватної ідеї.

Нині продовжую наполягати, що для нас пріоритети:

- масовий спорт, доступна спортивна інфраструктура, пропагування здорового способу життя, а не спортивні шоу-проекти за бюджетні і кредитні кошти.

Ви спочатку поверніть борги за ЄВРО-2012, відновіть дитячо-спортивні школи, спортивні гуртки, плавальні басейни, зробіть гідну зарплату тренерам і вчителям фізкультури, а вже потім про Олімпіади будете думати!

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Бо якість життя людини, а не понти влади повинні бути змістом державної гуманітарної політики.

Експерти, між іншим, неодноразово зазначали, що за останні десятиліття не було жодної прибуткової Олімпіади, оскільки це іміджевий захід для багатих країн. А ще такі шоу називають забавками шейхів та диктаторів. Олімпійські об`єкти досить спецефічні і часто після заходу не використовуються, тому опісля залишаються цілі покинуті містечка, на кшталт Прип`яті.

І взагалі, міжнародні мега-проекти за бюджетні кошти у бідній, корупційній і воюючій країни - це злочин проти людини і держави.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Место
Украина
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