У них немає Батьківщини,
у них немає партійних симпатій,
у них немає совісті...
У них є один БОГ - Мамона!
Бо вони заради грошей і влади готові служить
Будь-кому і всім, хто має більше грошей і влади!
Геннадій Труханов і Геннадій Кернес
Гордон
Отож, зустрічайте у "новій партії мерів":
- колишніх фанів Януковича і "единомышленников" Порошенка Кернеса і Труханова;
- активних членів партії Порошенка: друга сумновідомого Гончаренка, голову Одеської облради Олександра Урбанського і міського голову Кропивницького Андрія Райковича;
- депутатів партії Регіонів, згодом Нашого краю, Волі народу і Відродження, які спочатку голосували за диктаторські закони Януковича, а потім за всі закони Порошенка-Яценюка-Гройсмана...
І все це досі називається політикою в Україні, де цинізм і безвідповідальність - понад усе!
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