ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

"Нова партія мерів" - секта фанатів Мамони

2.1тЧитать материал на украинском

У них немає Батьківщини,

у них немає партійних симпатій,

у них немає совісті...

У них є один БОГ - Мамона!

Бо вони заради грошей і влади готові служить

Будь-кому і всім, хто має більше грошей і влади!

Новости
Міністерство пропаганди треба ліквідувати

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес

Гордон

Отож, зустрічайте у "новій партії мерів":

- колишніх фанів Януковича і "единомышленников" Порошенка Кернеса і Труханова;

- активних членів партії Порошенка: друга сумновідомого Гончаренка, голову Одеської облради Олександра Урбанського і міського голову Кропивницького Андрія Райковича;

- депутатів партії Регіонів, згодом Нашого краю, Волі народу і Відродження, які спочатку голосували за диктаторські закони Януковича, а потім за всі закони Порошенка-Яценюка-Гройсмана...

І все це досі називається політикою в Україні, де цинізм і безвідповідальність - понад усе!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Персоны
Геннадий КернесГеннадий ТрухановАлексей Гончаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кудря александр
кудря александр
У них ничего нет - ни Родины, ни совести и т.д....Зато у них есть главное - голоса миллионов неполноценных антропоидов, голосующих за них. Беда не в персоналиях кернеса и труханова - беда в том, что так много умственно, морально и расово неполноценных истот за них голосует. И нияк цьому зараз не дати ради...до тогож при новому "преЗЕденти"...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения