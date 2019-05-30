Як відомо, в 2014 році було створено Міністерство інформаційної політики, яке мусило виробляти державну інформаційну політику та захищати свободу слова в Україні. Натомість ця структура за наші бюджетні гроші перетворилась навіть не в прес-службу Президента, а в своєрідну фабрику пропаганди діяльності Порошенка та дискредитації його опонентів. Тому очевидно, що на сьогодні міністерство не виконує свою основну функцію, а його утримання з бюджету - шкідливе.

Нагадую, що держава за 5 років існування витратила на його утримання 2 млрд 310 млн 736 тис.

Саме тому я вважаю, що це міністерство пропаганди потрібно ліквідувати.

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