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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Людиноцентризм врятує українців, або Чому Україні треба навчитись жити, а не виживати

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Днями Комісія по народонаселенню і розвитку ООН оприлюднила оцінки демографічного стану у світі.

Нині нас – 7.7 мільярдів людей у світі.

В 2050 році – буде 9.7 мільярдів!!!

А що у нас?

На 1 лютого 2019 року НАЯВНЕ населення України –

42 мільйони 122 тисячі 657 осіб,

а ПОСТІЙНЕ – 41 мільйон 953 тисячі 20 осіб.

Проте, за останні 5 років СУТТЄВО погіршилися показники природного приросту населення:

– 2015 рік – скорочення на 183 тисячі 12 осіб;

– 2016 рік – скорочення на 186 тисяч 592 особи:

– 2017 рік – скорочення на 210 тисяч 136 осіб;

– 2018 рік – скорочення на 251 тисячу 791 особу;

– 2019 рік – ЛИШЕ за січень скорочення населення на

34 тисячі 395 осіб.

Якщо така динаміка збережеться, то в 2050 році в Україні чисельність населення скоротиться ЩОНАЙМЕНШЕ НА

7 МІЛЬЙОНІВ ОСІБ і складатиме біля 35 МІЛЬЙОНІВ!

Цей сумний прогноз мусить спонукати і владу і суспільство визначити РЕАЛЬНОЮ ціллю розвитку України – ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ, тобто ДОМІНАНТОЮ діяльності влади мусить стати покращення ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ.

Отож, пріоритетами держави повинні стати:

активний і здоровий спосіб життя, довкілля, освіта, наука, охорона здоров`я, культура…бо ЗА ЩО ТОДІ МИ ВОЮЄМО?!

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