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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Хто всі ці люди, або Де і хто знайшов нових очільників областей?!

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Тут українська громада другу добу не спить і намагається збагнути: де президент знайшов нових очільників ОДА у 8 областях України (Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської, Черкаської ОДА.)?!

Попередні зауваження на захист президента.

Вважаю, м`яко кажучи, цинізмом заяви членів Уряду - кандидатів у депутати, про відсутність конкурсних засад та поспішність у визначенні кандидатур на посади голів ОДА.

Якщо була поспішність - треба було вчора на уряді не голосувати одноголосно!

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Щодо конкурсу, то нагадаю, що голосами партії Порошенка-Гройсмана, Яценюка і колишніх регіоналів 09.11.2017 року був відмінений конкурсний відбір на посади голів ОДА, передбачений Законом про державну службу.

Критика кадрової політики президента.

Безхребетність Уряду не знімає відповідальність із команди Зеленського за ігнорування прозорих і та зрозумілих принципів відбору кадрів. Бо тут мікс найгіршого від попередників: і однокурсники, як у Яценюка, і бізнес-партнери, як у Порошенка, і друзі сепаратистів, як у Януковича...

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Нині вкрай потрібна стратегія щодо визначення змісту регіональної політики , а від так - місії обласної виконавчої влади та, відповідно, ролі очільника ОДА.

Доки цього не буде, будуть такі ж дикі призначення однокурсників, кумів, синів, бізнес-партнерів..

А ми знову будемо вигукувати "хто всі ці люди?!".

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Персона
Володимир Зеленський
Место
Украина
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ключевое здесь: що голосами партії Порошенка-Гройсмана, ЯЙценюХа і колишніх регіоналів 09.11.2017 року був відмінений конкурсний відбір на посади голів ОДА, передбачений Законом про державну службу. С такими как ЯйценюХ, всё понятно: главное вовремя смыться, желательно в США. Посмотрим хватит ли духа у Зеленского восстановить законность ?
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