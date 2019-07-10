Тут розгорнулася дискусія про національну честь, патріотизм та гідність в контексті проведення чи непроведенняпараду на День Незалежності.
Моя дружня порада високопосадовцям із Верховної Ради і Уряду - підтримайте проведення параду за рахунокекономії наших грошей на ваше утримання.
Нагадаю, що за останні 4 роки утримання Секретаріату Уряду збільшилося з 267 мільйонів до 1 мільярда 119 мільйонів;
Верховної Ради - з 700 мільйонів до 1 мільярда 970 мільйонів...
Бо бути патріотами за гроші бюджету просто, але неправильно!
Правильно і чесно бути патріотами за власні кошти !
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