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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна" Все статьи автора

Бюджетні патріоти, або Що таке правильний Парад гідності

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Тут розгорнулася дискусія про національну честь, патріотизм та гідність в контексті проведення чи непроведенняпараду на День Незалежності.

Моя дружня порада високопосадовцям із Верховної Ради і Уряду - підтримайте проведення параду за рахунокекономії наших грошей на ваше утримання.

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Нагадаю, що за останні 4 роки утримання Секретаріату Уряду збільшилося з 267 мільйонів до 1 мільярда 119 мільйонів;

Верховної Ради - з 700 мільйонів до 1 мільярда 970 мільйонів...

Бо бути патріотами за гроші бюджету просто, але неправильно!

Правильно і чесно бути патріотами за власні кошти !

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Военный парад в Киеве
Место
Украина
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