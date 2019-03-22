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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Основатель и шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Все статьи автора

Вмешательство Украины в выборы США: Трамп обвиняет Сытника

2.5т

Президент США Дональд Трамп огласил расследование о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в президентские выборы 2016-го года в США на стороне противника Трампа Хиллари Клинтон.

"Российский сговор исчезает, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон" - эту цитату журналиста телеканала HillTV Джона Соломона сегодня утром написал в своем блоге Трамп. Это означает, что Украина снова становится ключевой темой в США - на этот раз на выборах в Конгресс. Связи с Украиной, которые погубили блестящую карьеру начальника штаба Трампа Пола Манафорта, президент США хочет обратить против своих врагов-республиканцев.

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Вот свежая цитата из сегодняшней статьи американского республиканского сайта I love my freedom, который Трамп ретвитнул впервые по скандалу с НАБУ:

"Президент Трамп переходит в наступление, на этот раз обращая внимание на Хиллари Клинтон, и на потенциальный сговор между несостоявшимся кандидатом от Демократической партии и Украиной.

...Директор НАБУ, официально говорил об уголовном расследовании г-на Манафорта, и г-н Сытник подчеркнул, что таким образом он хотел помочь кампании миссис Клинтон.

...Чиновник НАБУ провел незаконное вторжение в американскую избирательную кампанию ", - сказал Луценко The Hill".

И чтобы ударить по Клинтон, Трамп приобрел себе новых союзников - президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. Луценко дал интервью близкому Трампу телеканалу, и маховик расследования теперь коснется лагеря демократов.

По информации Цензор.Нет, Соломон взял интервью не только у Луценко, и показал далеко не все - видимо, республиканцы будут выбрасывать скандальное интервью порциями. От расследования Трампа теперь зависят сами результаты американской политики в Украине, судьба посла Мари Йованович, судьба руководства НАБУ.

Вмешательство в выборы в США, которым били демократы Трампа все эти два года теперь оборачивается по ним самим.

Тот, кто пытается влиять на процессы в Украине изнутри, неизбежно становится не только творцом, но и жертвой украинской политики.

Вот так внезапно Украина попала в реальный "Карточный домик"!

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Персоны
Артем СытникЮрий ЛуценкоДональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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