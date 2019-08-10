Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается.
Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин.
В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганское. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.