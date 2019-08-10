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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Основатель и шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Все статьи автора

Россия усиливает обстрелы на Донбассе

1.2т

Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается.

Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин.

В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганское. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия.

Россия усиливает обстрелы на Донбассе

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Рада только соберется 29 августа и не факт, что это прекратит войну. Сколько еще погибнет молодых и не очень парубков одному Зе...Трампу известно.
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