Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается.

Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин.

В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганское. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия.

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