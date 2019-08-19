Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Беньямина Нетаньяху.
Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину.
К сожалению, ряд уважаемых украинских изданий перепечатали эту полную чушь.
Во-первых, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете.
Во-вторых, на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу.
На наших глазах мы сами создаем с чужой подачи информационный шум и микшируем важнейшее событие в истории украино-израильских отношений.
Впервые во время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает нашу страну, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию.
За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы для двух наших ведомств, средства связи для одной из воинских частей, и программы сотрудничества расширяются. Речь идет о модернизации истребителей, о продаже радаров. Вся эта техника на порядок выше классом любых российских образцов. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, чтобы противодействовать союзу России с террористами "Хезболлах" и Ирана.
Российские информационные войны направлены на приуменьшение важности визита Нетаньяху, чтобы отвлечь внимание с прорывного политического значения этого визита. Не стоит вестись на такие провокации.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.