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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Основатель и шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Все статьи автора

Ошибка Зеленского на Донбассе

12.1т

Ситуация по разведению войск в Станице Луганской.

Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ.

Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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После фиксации ОБСЕ разведения войск, в этой зоне будет начато разминирование под контролем ОБСЕ.

Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.

В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.

Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.

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В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил.

Это не одностороннее разведение, и Станицу не сдали.

Но в благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет доставать из тяжелого пехотного вооружения, не говоря уже об артиллерии всех калибров.

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Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой.

Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ - разведение.

Вчера под Горловкой для обстрела наших позиций противник применил российскую станцию артиллерийской разведки "Зоопарк" во взаимодействии с 120 мм минометами , 122 мм и 152 мм гаубицами. Только благодаря грамотным действиям наших воинов и быстрому обнаружению и накрытию артиллеристами "Азова" российского "Зоопарка", нашим удалось обойтись без потерь.

Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить.

Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило.

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Это не ошибка,это не разведени, это сознательная сдача позиций в угоду Пинчуку. Долго объяснять: там и газовая труба, там и подготовка плацдарма для наступлени ...., но главное - интересы Пинчука. Ярчайший пример "борьбы" с олигархией.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Протрезвление для некоторых будет тяжелым. Что ни шаг - то в дерьмо!
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VeiLin John
VeiLin John
Не может быть стратегии у государства, которое не может победить в принципе. Точнее, она может быть, просто она бессмысленна. У Путина ядерное оружие и бездонный карман бабла. У нас этого нет. Пора отрезветь от патриотического угара, и признать: Победить на поле боя Украина Россию НЕ МОЖЕТ! Никогда и в принципе, пока не восстановит ЯДЕРНЫЙ СТАТУС. Без него мы просто мальчики для битья. Без него мы должны отдать Путину всё что попросит и даже больше, с поклонами и благодарностью, что мы до сих пор живы. В свете этого обсуждать какую то стратегическую позицию - просто смешно. Войну Путина с Украиной 2014г выиграл Ельцин в 1994м. Остальное - вопрос времени.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
VeiLin John, иди, отдавай путину всё, что попросит. Только без нас, без Украины.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Иванович Юрий, опечатка - Афганистан
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