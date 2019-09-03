Блицкриг Зеленского: 100 дней больших надежд и больших рисков

Какие достижения за 100 дней в политике?

1. Все институты власти потеряли субъектность и автономность. На данный момент субъектностью обладает президент и подчиненный ему офис.

2. Зеленский не является марионеткой. Решения президент принимает лично, пропуская информацию через фильтры восприятия приглашенных экспертов и своих доверенных лиц. Пропускная способность и скорость принятия решений такой системы, конечно, невелика. В ближнем круге на постоянном контакте и всегда близ президента - Андрей Богдан, Сергей Шефир. Не рядом, но на постоянном контакте глава СБУ Иван Баканов. Есть доверенные лица, закрепленные за узкими направлениями – Андрей Ермак, например. Шкала их близости и влиятельности определяется не функциональными обязанностями – а личным доверием. Президент не отдал власть кому-то на откуп. Зеленским не управляет Богдан, Коломойский, Аваков, – в этой команде решающее слово только за ним.

Владимир Зеленский РБК

3. "Слуга народа" в Верховной Раде сформирована из энергичных и амбициозных людей, которые не имеют опыта, но зато готовы на первом этапе без рассуждений реализовать планы президента по первоочередным реформам.

4. Он не торопится осваивать всю власть – он изучает власть кусками. И кусками выстраивает свое влияние и монтирует схему из людей, кого изучает и к кому по разным причинам испытывает личное доверие.

5. Человеческие и личные отношения с Зеленским – на первом месте, для отбора и назначения людей. В небольшой группе принятия решений команды Зеленского только близкие люди, с кем он старается поддерживать близкие, дружеские контакты. Президент не бросает тех, с кем он вместе рос и шел к власти, на всех ключевых постах либо те, кто с ним прошел долгий путь, либо рекомендованные ими лица, с кем президент хорошо познакомился. Именно поэтому, Зеленский выдвинул Авакова в министры МВД. Он показал, что личные отношения способен поставить даже выше политической целесообразности – но в тех рамках, которые определяет сам президент.

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6. Главный источник оценки тех или иных решений и назначений для Зеленского – мониторинг СМИ и просмотр фейсбука и ютуба. Он не спешит раздавать полномочия, а делегирует доверенным людям определенные задачи, стараясь услышать отражение информационного сигнала.

7. Стратегия Зеленского может быть коротко названа Анти-Порошенко. Зеленский оперирует внутри повестки, заданной Порошенко за последние 5 лет. Самые важные инициативы – те, которые Порошенко и его команда реализовать не смогли.

8. В отличие от прошлой власти Зеленский стремится привязать всю свою политику к визуально различимым и понятным для людей результатам. Зеленскому нужны символы решений прямо сегодня.

9. Зеленский сформировал новое правительство как правительство эффективных коммуникаторов. У них нет своей глубокой политической истории, но имеют самостоятельную репутацию в обществе, всех их легко снять, если они не справятся. Правительство просто блестящее по известным в фейсбуке именам, которые стали известны благодаря сотрудничеству с властями за последние 5 лет, и это правительство заслуженно вызывает большие надежды.

10. Особым приоритетом для Зеленского является внешняя политика. Он хочет легитимизировать себя как политического лидера в Украине во многом через признание за рубежом. Все слухи о пророссйском векторе отброшены – Зеленский искренне добивается мира и прекращения огня с РФ, но не любой ценой, он не собирается сдавать страну и усиливает отношения с Западом по всем направлениям. Президент хочет быть "принятым в клуб". И Запад готов с ним работать, и озвучивать самую широкую поддержку.

11. Зеленский интуитивно понимает необходимость строить мобилизационные проекты, и в каждой ключевой сфере управления он старается создать один такой проект, который может стать личной победой его лично и его команды. Достойно отметить, что Зеленский назначил на целый ряд постов людей, известных своими публичными симпатиями к Порошенко, то есть лояльность не столь важна, если человек, по мнению Зеленского, заслуживает его личного доверия.

12. Зеленский перезагрузкой власти и введением в нее известных своей публичной историей людей совершил настоящий эволюционный скачок для нашей политики. Зеленский открыл для Украины новое окно возможностей. Но теперь перед ним самый главный вызов – сможет ли он это окно возможностей реализовать?

Какие риски?

1. Власть централизована, президент и его офис продуцируют сигналы, но чтобы управлять надо как можно быстрей выстраивать эффективную управленческую систему, причем более качественную, чем раньше, что в условиях цейтнота очень непросто. Пока непонятно, какой будет эта модель. Институты власти малодееспоспособны сейчас. Слияние министерств этот хаос усиливает. Экономика и финансы требуют постоянных решений - поступления по таможне, в налоговой, все больше отстают от плана, отмена многих схем ещё предстоит превратить в доход бюджета.

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2. Зеленский направляет усилия своей команды на достижение тактических задач. Ему нужны визуальные результаты. Но страной управляет президент, и снять с себя полностью вопросы определения стратегии у него не получится. Это составная часть лидерства президента.

3. Зеленский эффективно работает на противопоставлении Порошенко и на освоении наработанной за последние 5 лет повестки дня. Но этот запас исчерпается максимум через год, и надо будет строить что-то свое. Сейчас политические инициативы происходят методом тыка. Отменили министерство ветеранов, отменили парад – получили протесты, - вернули все обратно.

4. Информационная политика у Зеленского фрагментарна, ситуация с обменом пленными, с обстановкой на фронте, с внешнеполитическими кризисами, показывает, что по многим вопросам реакция президента приходит либо очень поздно, либо не приходит вообще. Это результат ручного управления.

5. Президент уделяет приоритетное внимание коммуникациям, но главной проблемой его предшественника Порошенко были на самом деле как раз не коммуникации. Петр Алексеевич был талантливейшим коммуникатором. Ключевой проблемой государства является плохое администрирование, неэффективное управление. Управление – это базис, коммуникация не может его подменить. Власть сейчас очень слаба, слаба институционально, и никакими роликами в Инстаграмме это не исправить.

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6. Реформа силовых структур и управление для президента не являются приоритетом. Более того - проблемы безопасности и обороны во многом игнорируются. Хотя здесь инициативу и доктрину должен задавать Верховный Главнокомандующий. Армия, спецслужбы, все это требует постоянного компетентного руководства сверху и заданного курса. Силовые структуры являются стержнем государства, их нельзя недооценивать.

7. Судебная реформа также не является приоритетом. А ведь именно судебная реформа была одним из ключевых символов ручного управления при прошлой власти, и тотальной несправедливости. Если не начинать с судов, то Зеленскому абсолютно точно придется часто прыгать по граблям Порошенко.

8. Очень скоро общество и политикум осознают, что влиять на Зеленского эффективней и быстрей всего не через кулуары, а через демонстрации, информационные волны, политические кампании, которые инициируются внутри его собственной команды. Власть будут раскачивать, условия все есть.

9. Зеленского изучает наш враг, и Россия остается фактором постоянной угрозы. Попытки умиротворить Путина могут подорвать поддержку Зеленского в Украине, в войне необходима долгосрочная стратегия. Россия готовится к войне, и не собирается уступать оккупированные территории в ответ на пацифистские лозунги.

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