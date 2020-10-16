Кто в фаворитах предвыборной гонки на местных выборах в Украине: беспрецедентные цифры и новые лица

В Украине 25 октября пройдут местные выборы, будут избирать депутатов в областные, районные и поселковые советы, а также руководителей территориальных общин и мэров городов.

OBOZREVATEL приводит рейтинг кандидатов в мэры городов, у которых большие шансы на победу.

Судя по предвыборным опросам, наибольшая поддержка у действующих мэров Тернополя, Киева, Львова, Одессы и Харькова. Среди них лидирует глава Тернополя Сергей Надал из "Свободы" с результатом поддержки в 75,6%. Это беспрецедентная цифра для всех украинских кандидатов в мэры.

Надал возглавляет Тернополь еще с 2010 года, когда впервые победил на выборах с результатом в 27%. По совместительству он – почетный президент футбольного клуба "Тернополь".

В начале августа, когда город попал в "красную" зону, Надал записал видеообращение к власти, где возмутился такому решению. "Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за Тернополь? Ваша задача – обслуживать украинцев. Вы – слуги нашего народа. А вы подумали, что вы хозяева?" – сказал он, требуя у Министерства транспорта вернуть остановку поездов дальнего следования на станции города Тернополь.

Среди рейтинговых кандидатов в мэры следующие (приводим данные в алфавитном порядке городов):

Винница, Сергей Моргунов "Украинская стратегия Гройсмана", 72,9%. Время от времени попадает в различные коррупционные земельные скандалы. В прошлом году мэр задекларировал 11,4 млн грн, $167 тыс, 92 тыс. евро.

Луцк, Игорь Полищук "За будущее", 39,5%. Он – один из самых молодых кандидатов по возрасту – 32 года. В 2017 году он несколько месяцев был исполняющим обязанности мэра. До этого работал юрисконсультом и заместителем председателя правления фонда Игоря Палицы "Только вместе".

Днепр, Борис Филатов "Пропозиція", 54,1%. Баллотируется на второй срок, чтобы "закончить начатые ранее дела". В 2019-м заключил сделку с президентом Владимиром Зеленским, если не достроит новый мост в городе до 14 сентября. Его открыли за неделю до этой даты – 7 сентября.

Житомир, Сергей Сухомлин "Пропозиція" – 64%. По данным региональных СМИ, в сферу влияния семьи Сухомлина относят такие бизнес-активы в Житомире, как кинотеатр "Украина", лобби-бар "Барбарис", сеть пиццерий "Марио", гриль-бар "Плезентвиль", фитнес-центр "Лайм", суши-рестораны "Черепаха" и фабрика по производству окон "Визаж".

Ужгород, Виктор Щадей, "Слуга народа" – 32%.

Запорожье, Владимир Буряк "Єдність" – 56%. Был инженером "Запорожсталь" – одно из крупнейших предприятий города. Может входить в группу влияния украинского бизнесмена Рината Ахметова. Местные говорят, что действующий мэр неплохо разбирается в теме жилищно-коммунальных услуг.

Ивано-Франковск, Руслан Марцинкив, "Свобода" – 43,2%.

Киев, Виталий Кличко "Удар" – 43,6%. Кличко выигрывал выборы на пост мэра Киева дважды – во время досрочных выборов городского головы в мае 2014 и на очередных выборах 2015 года. Во время первой победы за него проголосовало более половины киевлян и летом того же года был назначен председателем КГГА. Во время выборов 2015 года во втором туре за него отдали голоса 66,5% киевлян.

Кропивницкий, Андрей Райкович, "Пропозиція" – 47,4%.

Львов, Андрей Садовый – 38,1%. Егосмело можно назвать мэром-старожилом. Он руководит городом с 2006 года, у него достаточно неплохая поддержка среди местного населения. Украинские медиа часто писали о том, что Садовый хорошо вложился в туристическое развитие Львова.

Николаев, Александр Сенкевич, "Пропозиція" – 30,5%.

Одесса, Геннадий Труханов, "Доверяй делам" – 43,6%. Говорят, действующий мэр Одессы сконцентрировал вокруг себя, так называемую местную элиту, за что имеет немалое влияние в городе.

Полтава, Сергей Мамай, "За майбутнє" – 27%.

Ривно, Виктор Шахирзян, "Рівне разом" – 11%.

Суммы, Александр Лысенко, "Батьківщина" – 44%.

Тернополь, Сергей Надал, "Свобода" – 75,6%.

Харьков, Геннадий Кернес, "Блок Геннадия Кернеса" – 60%. Кернес руководит Харьковом 10 лет, имеет большую популярность среди своего электората благодаря развитию инфраструктуры города. Медиа часто называют его одиозным политиком из-за довольно противоречивых заявлений в отношении России, статуса русского языка в Украине. В этом году из-за лечения от коронавируса, мэр фактически пропустил предвыборную кампанию. До сих пор точно неизвестно, каково состояние его здоровья после перенесенного COVID-19. С 17 сентября он находится на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Херсон, Игорь Колихаев, "Нам тут жити" – 31,2%.

Хмельницкий, Александр Семчишин, "Свобода" – 45,6%.

Черкассы, Анатолий Бондаренко, "За майбутнє" – 56,5%.

Чернигов, Владислав Атрошенко "Рідний дім" – 76,6%.