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21 сентября • обновлено в 13:15
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Сергей Лямец
Сергей Лямец
Блогер, проект Politicus Vulgaris Все статьи автора

Зеленскому нужно обратить внимание на Данылюка

1.3т

Рекомендую Владимиру Зеленскому обратить внимание на это выступление Александра Данилюка. Всего за пять минут секретарь СНБО:

– выступил в защиту Валерии Гонтаревой, которую сейчас нужно "догонять" по делу о банкопаде

– обвинил Коломойского в преследовании Гонтаревой

– заявил, что Коломойский непричастен к преследованию Гонтаревой (да, такая шизофрения бывает, если ты в большой политике и имеешь дело с таким человеком, как Коломойский)

а главное:

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– заявил, что с момента присоединения к команде Зеленского он пытается оградить президента от растущего влияния Коломойского.

О чем это говорит, знают люди, которые анализировали поведение Данилюка и его коллег по соро-цеху. Эти люди никогда не уходят чисто, они всегда уходят на конфликте. И уже сейчас понятно, что скажет Данилюк, если в один прекрасный момент Зеленский решит его уволить. Он скажет, что это Коломойский сказал президенту уволить хорошего парня Александра Данилюка, который не только делал реформы, а и костьми лег, чтобы оградить президента от влияния Коломойского. Не смог, президент оказался таким слабохарактерным.

Делаем ставки, конечно. Но я почти уверен, что будет так.

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Автор
Сергей Лямец Сергей Лямец
Персоны
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Cергея Лямеца
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