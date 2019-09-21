Рекомендую Владимиру Зеленскому обратить внимание на это выступление Александра Данилюка. Всего за пять минут секретарь СНБО:

– выступил в защиту Валерии Гонтаревой, которую сейчас нужно "догонять" по делу о банкопаде

– обвинил Коломойского в преследовании Гонтаревой

– заявил, что Коломойский непричастен к преследованию Гонтаревой (да, такая шизофрения бывает, если ты в большой политике и имеешь дело с таким человеком, как Коломойский)

а главное:

– заявил, что с момента присоединения к команде Зеленского он пытается оградить президента от растущего влияния Коломойского.

О чем это говорит, знают люди, которые анализировали поведение Данилюка и его коллег по соро-цеху. Эти люди никогда не уходят чисто, они всегда уходят на конфликте. И уже сейчас понятно, что скажет Данилюк, если в один прекрасный момент Зеленский решит его уволить. Он скажет, что это Коломойский сказал президенту уволить хорошего парня Александра Данилюка, который не только делал реформы, а и костьми лег, чтобы оградить президента от влияния Коломойского. Не смог, президент оказался таким слабохарактерным.

Делаем ставки, конечно. Но я почти уверен, что будет так.

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