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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор "Обозревателя"Все статьи автора

Порошенко реалізовує "план Б"

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Порошенко реалізовує варіант Б.

Це промотування законопроектів:

— про імпічмент президенту

— та тимчасові слідчі комісії.

Ці два прості документи здатні принципово понизити у майбутньому статус президента, бо дають Верховній Раді відчутний важіль впливу на главу держави. Ледве щось не так — ТСК, розслідування, початок імпічменту...

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Чего добивается Кремль

Петро Олексійович, схоже, "припускає" можливість програшу на виборах і робить перший крок із перенесення центру керування країною до парламенту. Неважко припустити, що він це робить з метою збільшення індексу власної безпеки. Але депутати (особливо мажоритарники) підтримують такий "план Б" Порошенка, оскільки він збігається з уявленнями більшості парламентарів про демократичний "переділ" влади в країні.

Тепер залишається чекати: чи ПОП лише поговорити зібрався, чи реально подасть ці законопроекти...

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Автор
Орест СохарОрест Сохар
Персона
Петро Порошенко
Место
Украина
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