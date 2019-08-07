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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Зеленскому пора очнуться

1.4т

После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырёх украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону"

Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны.

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И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир?

Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира.

Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
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Василенко Александр
Василенко Александр
ніякого синдрому. просто малоосвічене тупувате і бикувате чмо. другий йолкович, прости господи. тому вдалося втекти - цьому не вдасться.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Стокгольмский синдром Зеленского?
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