Многие наблюдатели, которые комментируют решение президента Владимира Зеленского об отказе от военного парада, сравнивают его с аналогичными решениями Виктора Януковича

Логика в этом, разумеется, есть. Но это не стремление быть наследником Януковича. Это попытка конкурировать с Януковичем. Вернее, с преемниками Януковича из бывшей Партии Регионов, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Предвыборные рейтинги показывают, что виртуальной партии нового президента будет не так уж просто создать "монобольшинство" в Верховной Раде. А ведь Зеленский и затевал котовасию с летними выборами – ради этого "монобольшинства". Потому что только его формирование может уменьшить зависимость бывшего шоумена от акционеров его политического проекта. А вот коалиция с различными политическими силами – от "Оппозиционной платформы" до "Батькивщины" - эту зависимость увеличить.

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Владимир Зеленский

Не секрет, что огромная часть электората Зеленского во втором туре выборов – это жители восточных и юго-восточных областей страны, среди которых - бывший электорат Партии Регионов и современный электорат "Оппозиционной платформы" и "Оппозиционного блока". Платформа Медведчука в последние недели наращивает свой рейтинг не в последнюю очередь благодаря умелым информационным провокациям вроде того же телемоста с Россией. И заставляет Зеленского делать заявления, которые могут лишить его партию поддержки пророссийского электората. А расширять базу поддержки засчет проукраинского электората Зеленскому не так уж и просто – за этот электорат борется целая группа политических сил, и новых, и старых.

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Вот Зеленскому и приходится "посылать сигналы" тем, кто проголосовал за него во втором туре выборов главы государства, а на парламентских выборах собирается поддержать партию Бойко и Медведчука. Другое дело, что такого рода сигналы усиливают недоверие к президенту со стороны активного населения и закладывают мины замедленного действия под саму, и без того очень непрочную, конструкцию новой власти – вне зависимости от того, кто победит на выборах и сформирует коалицию и правительство. Но Зеленский, который никогда не был активным участником политических и общественных процессов в стране, явно недооценивает важность общественной реакции и опасность противостояния с теми, кто не только ходит на выборы, но и выходит на улицы.

И в этом он действительно очень напоминает Януковича.

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