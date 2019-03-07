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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Ящик Пандоры открыт: выводы не сделаны

22т

15 марта Совет Безопасности ООН соберётся, чтобы обсудить ситуацию в украинском Крыму спустя 5 лет после оккупации полуострова Россией

Пять лет назад заседания Совбеза, на которых тогдашний представитель Кремля циничный Виталий Чуркин просто отмахивался от международной озабоченности, стали символом развала послевоенного международного права. Новое заседание только подчеркнёт это бессилие права перед правом силы, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Новости Крымнаша. В*та Крыма взвыла

Пять лет назад Россия фактически продемонстрировала, что при наличии политической воли и военной силы одно государство может присоединить к себе территорию другого без его согласия. Фактически был открыт ящик Пандоры. Последствия очевидны - возможность новых территориальных конфликтов, войн, даже мировой войны. Одновременно было продемонстрировано, что гарантии ядерных держав стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, ничего не стоят. Последствия этого уже сказываются, буквально каждый день. Президент США Дональд Трамп в этом убеждается, когда танцует вокруг северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

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Жители Донбасса наконец интересуются "Что дальше?"

Казалось бы, выводы сделать было несложно. Цивилизованный мир должен был приступить к мерам по демонтажу российского политического режима, чтобы показать - агрессия не может остаться без наказания, международное право нарушать нельзя. Дело, в конце концов, не в Крыме, не в Украине, даже не в России. Дело в соблюдении этого простого принципа. Если человечество хочет выжить, предотвратить новые войны и Третью Мировую, российский режим должен быть демонтирован. Само его существование - угроза жизни на планете. Точка.

Вместо этого западные политики соревнуются между собой в попытках понять, как так наказать Путина, чтобы не пострадали их экономики, чтобы не обиделись избиратели, чья глупость и недальновидность может посоревноваться с жадностью и трусостью элит. Все эти пять лет мы наблюдаем нравственную капитуляцию Запада перед силой, нежелание принимать реальные решения, усиление веры в то, что можно заменить принципы сделкой. Те, кто старается сохранить хотя бы видимость давления, отстаивает санкции, борется за их усиление, выглядит маргиналом. Спасибо за жесткость Запада можно сказать самому Путину - он то пошлет отравителей в Солсбери, то вмешается в выборы, то еще что-то. А так все давно бы уже забыли и о Крыме, и о Донбассе.

Поэтому важны не слова осуждения, которые прозвучат на Совбезе. Важны действия.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:espreso.tv
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Але,пане Віталію,якби Українська спільнота була консолідована(бо певна частина т.з. україни спелената Стокгольмським синдромом-жаліють Московію,звинувачують Україну ) цього б акту агресії московського режиму по відношенню до України НЕ БУЛО Б. Ми ще не Є Єдиною Країною ,з Українською свідомістю.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Куда уж там лидерам цивилизованного мира до пробитого убогого имбецила из страны четвёртого мира, вот он точно знает что нужно миру в отличие от них, жаль только что его мнение никому кроме кастрюлеголового быдла не интересно.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Исаев Денис, Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його, поклав на стіл та й каже: - Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода! А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його - я краще потерплю ... А українцю теж хочеться... "Та ні - думає - не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і відіб'юся від нього..." З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця: - Ну як з'їв сала? - Так, з'їв! - відповідає той - І сили в руках додалось? - Так додалося! - Ну то, потримай мені москаля, поки я його їбати буду...
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Это да ,может быть,но нужно постоянно помнить,причина всего этого срача ..ПЕРЕВОРОТ..!
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Elonka Elonka, Пьяная Россия продолжает рожать дебилов. - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XXi3--7fijU Видео по запросу пьяная россия▶ 3:38 2 сент. 2013 г. - Добавлено пользователем Yuriy Lohazyak Пьяная Россия продолжает рожать дебилов. Они готовы на многое что-бы вы никогда не узнали об этой информации! Сенсационные ...
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Elonka Elonka, совершенно верно, вот в этом единственном вопросе абсолютно с тобой, долбоёбом, согласен. Именно переворот, не замеченный большинством россиян у себя под носом, позволил путину вот уже как пятый раз быть ̶п̶р̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶о̶м̶ царём у долбоёбов, вопреки их же собственной Конституции :)
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