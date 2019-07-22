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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Украинский народ – великий разрушитель

87.1т

После внеочередных парламентских выборов, на которых большинство голосов получила виртуальная партия нового президента страны, Украина становится похожа не столько на себя саму из недавнего прошлого, сколько на Россию Путина или на Беларусь Лукашенко.

Причем даже не на Россию раннего Путина, а на страну, в которой удалось добиться тотального объединения номенклатуры и населения вокруг нового президента, на страну "Единой России". И не на Беларусь раннего Лукашенко, в которой парламент еще сопротивлялся самоуправству наглого сумасброда, а на Беларусь, в которой законодательная власть просто превратилась в продолжение президентской администрации. Зеленскому удалось пройти путь руководителей двух соседних стран по нейтрализации парламента с куда большей скоростью, чем самим Путину и Лукашенко, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новости
Переболеть Украиной России не удалось

Но это вовсе не значит, что уже завтра – или осенью – Украина превратится в мрачное авторитарное государство, в котором вся власть будет сосредоточена в офисе президента страны, парламент станет "взбесившимся принтером" по образцу Государственной Думы, судебная власть растворится в исполнительной, а телеканалы будут славить "слугу народа", который превратится в "отца нации". Нет, конечно, и Рада будет "принтером", и суды станут послушны, и многие телеканалы – лояльны.

Но весь этот банкет должен кто-то оплачивать. Путин и Лукашенко – не самые выдающиеся политики современного мира. И на население им плевать. Но у Путина были нефтедоллары, а у Лукашенко – российские подачки. Путинский режим выстроен именно на доходах от продажи энергоносителей, лукашенковский – на крохах с барского стола, на паразитировании на российской экономике.

Новости
Ми партія війни за Україну. Малоросам цього не зрозуміти

Выстроить авторитарный режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому. Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народа к сопротивлению в ситуации, когда его ожидания не оправдываются.

Россиян в решительной борьбе против авторитаризма всегда останавливал именно имперский инстинкт, боязнь "разрушить Россию" вместе с режимом. У белорусов такого инстинкта нет, но и способности к сопротивлению не наблюдается. А вот то, что у украинцев сочетаются и то, и другое, и третье, делает украинский народ великим разрушителем – и разрушителем чужих империй, и разрушителем любых попыток построить авторитаризм, и разрушителем своего собственного будущего.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
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Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
порохоботы-выруси вообще страх потеряли)) мозг этого зверька явно в агонии и не знает как реагировать на происходящее)) а на украинцев не гони!! у меня в империи украинец ремонт так сделал, узбеки и рядом не стояли! а если что и развалили, то аккурат только свою краину.
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
А расскажите поподробнее, как живется сейчас нашим кумедным БольшеНиБратьям в кружевных евро-трусиках? Шо: евро-трусики оказались стрингами, да еще и на 2 размера меньше, и теперь впиваются и жутко натирают, и НеРабам приходится ходить в раскаряк?! )))
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Так значит по Портникову у украинцев будущего нет. Не видать нам толпы пидерастов и лезбиянок. и прочей ЛГБТшной братии на улицах наших городов. не кормить нам африканских и арабских переселенцев в Европу украинским салом. Не мыть горшки и сморщенные жопы европейцам. Не гнуть спину на полях Польши . Не сраться нам с Венграми и Румынами. из за языка. Ни кто больше не будет подзуживать наших национально озабоченных об их неперевершности. И на конец мы сами разберемся в своих отношениях со своим восточным соседом по Европе. без всяких промежностей.
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