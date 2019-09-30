В последние годы можно было уверенно сказать, что мир сошёл с ума, а в политике даже самых добропорядочных с точки зрения демократических устоев государств мира наметился мощный крен в сторону популизма.

Не случайно главными индикаторами этой политической деградации стали избрание президентом США Дональда Трампа и "Брексит", то есть события, произошедшие в англо-саксонском мире – мире,который издавна считался форпостом демократии, пишет Виталий Портников для lb.ua.

Мире, который не сдался даже тогда, когда накануне Второй Мировой войны большую часть политической карты занимали коммунизм, национал-социализм, фашизм и авторитаризм, а толпы неистовствовали в своём поклонении Сталину, Гитлеру, Муссолини, Франко и другим авторитарным лидерам помельче. И вот – именно этот мир стал индикатором популизма.

Объяснений тому можно найти великое множество. Это и начало новой информационной эпохи с ее вовлечением в политическую жизнь широких масс неискушенного наивного населения – я бы назвал это "украинизацией" цивилизованного мира. И кризис глобализма и мировой экономики, которой все труднее отвечать на вызовы имущественного расслоения. И реальная работа спецслужб России, выполняющих задачи авторитарного криминализированного режима Владимира Путина дестабилизировать цивилизованный мир, посеять хаос в Америке, разрушить Евросоюз и инкорпорировать мятежную Украину в "русский мир" с помощью оболванивания и той же дестабилизации.Причин может быть много, результат один – популисты правят бал, исполняя изощренные пируэты к радости своих поклонников. Но в последнее время кажется, что они танцуют на арбузной корке – таким невыносимым для каждого из них становится столкновение с реальным миром и с эффективными институциями, которые все еще не хотят подчиняться голосу безрассудства, голосу, истошно взывающему к миру из 30-х годов прошлого столетия.

Император

Самые серьезные проблемы – у императора всемирного популизма, президента Соединенных Штатов. Да, может так случиться, что Дональд Трамп эти проблемы благополучно переживёт. Импичмент в палате представителей – даже если за это решение будет отдано большинство голосов ее членов – вовсе не обязательно приведёт к отрешению президента от должности в сенате. Во всяком случае, ничего подобного в американской политической истории еще не случалось, хотя и Трампа в ней тоже не было никогда.

Да, Трамп сможет пережить импичмент – и никто не сказал, что после него он не выиграет выборы. Однако его предвыборная кампания будет отнюдь не такой праздничной, как это могло показаться американскому президенту еще несколько недель назад. Это будет кампания-расследование, в котором главную скрипку будет играть уже не офис генерального прокурора, как во время расследования Роберта Мюллера, а сами институции конгресса.

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Реакция Трампа на обвинения в давлении на Владимира Зеленского и публикация стенограммы разговора президентов показывает, что он просто не до конца понимает, в чем его обвиняют. Именно это непонимание может завести Трампа очень далеко и стать причиной новых кризисов и скандалов в администрации.

К тому же сама история с рапортом информатора и началом процедуры импичмента показала, как сильно институциональное сопротивление попыткам американского президента доказать себе и всему миру, что государство – это он.

Король

Один из самых серьёзных ударов был нанесён и по позициям короля британских популистов Бориса Джонсона. Казалось бы, основная политическая цель этого прожжённого популиста – ради которой он и поддержал выход Великобритании из Европейского Союза – достигнута. Джонсон с триумфом въехал на Даунинг-стрит, 10 после безуспешных попыток своей предшественницы осуществить процедуру "Брексита". Въехал и немедленно пообещал вывести страну из ЕС даже без соглашения, а для этого приостановил работу Парламента страны – для того, чтобы депутаты не могли помешать его команде.

Но тут же получил два сокрушительных удара. Парламент еще до приостановки работы принял закон, который обязал премьер-министра просить ЕС об отсрочке в случае отсутствия приемлемого соглашения. А Верховный суд страны признал незаконной саму приостановку работы парламента – то есть, по сути, согласился с тем, что Джонсон обманул королеву, принимавшую такое решение по просьбе главы правительства.

Теперь Джонсон оказался с испорченной репутацией и лицом к лицу со взбешённым парламентом. При этом парламентарии не хотят ни объявлять премьеру вотум недоверия, ни соглашаться на досрочные выборы. Они пытаются сбросить Джонсона в политическую пропасть, заставить его добиться отсрочки выхода из ЕС и тем самым продемонстрировать свою несостоятельность. Понятно, что главная битва за Британию еще впереди, но позиции премьер-министра уже значительно ослабели.

Принц

В политическом нокдауне оказался и принц европейского популизма, лидер итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини. Еще несколько месяцев назад он был на пути к получению фактически полной власти в Италии. Популярность его правопопулистской партии значительно превысила популярность конкурентов на левом фланге из "Движения пяти звёзд".

Сальвини нужно было только развалить коалицию с этими конкурентами, добиться проведения досрочных выборов в Италии и после них создать правительство под своим руководством и при участии давнего партнера, наставника европейских популистов Сильвио Берлускони.

На эту коалицию Сальвини и Берлускони, известных своими тесными связями с Кремлём, была возложена особая задача – блокировать санкции против России, придать новое дыхание путинскому экспансионизму и дать возможность другим Европейским лидерам, заинтересованным в сотрудничестве с Кремлём, сохранить лицо.

Однако затея провалилась благодаря способности вечных оппонентов из "Движения пяти звезд" и Демократической партии создать коалиционное правительство. Эту, казавшуюся практически неосуществимой коалицию поддержали президент Италии Серджо Матарелла и его предшественник, патриарх итальянской политики Джорджо Наполетано. Сальвини оказался в оппозиции и бесится на митингах своих поклонников.

Царь

Бессменный премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который ради сохранения власти провёл очередные внеочередные выборы через несколько месяцев после предыдущих, тоже оказался в самой настоящей политической западне. Оппоненты, которые нередко в насмешку называют Нетаньяху "царем израильским", уверены, что все его усилия сохранить власть связаны с попытками избежать уголовного преследования. В результате Нетаньяху идёт на беспрецедентные уступки ультрарелигиозным партиям и ужесточает позицию в вопросах, связанных с урегулированием ближневосточного конфликта. Поляризация израильского общества кажется сегодня беспрецедентной.

Однако эта поляризация не позволила Нетаньяху – по крайней мере, сейчас – рассчитывать на сохранение власти. Голосов его коалиционных сторонников для этого не хватает. На коалицию с центристами Нетаньяху идти не хочет. Однако лидер партии "Наш дом – Израиль" Авигдор Либерман подталкивает его именно к такой коалиции, к созданию правительства национального единства. Такое правительство, вне всякого сомнения, – лучшее лекарство от поляризации общественных настроений. Поляризации нередко искусственной.

Беда только в том, что Нетаньяху не нужно правительство, которое он не будет возглавлять. А правительство, которое он будет возглавлять, Нетаньяху не может сформировать.

Актёр

Самый яркий популист на востоке Европы Владимир Зеленский пока что кажется поклонникам неуязвимым. Он уверенно строит вертикаль собственной власти, в которую встроены уже и парламент, и правительство, и правоохранительные органы. И пользуется при этом беспрецедентной поддержкой украинских граждан, привычно живущих в ожидании неосуществимого чуда.

Однако при этом Зеленскому приходится исполнять самый настоящий танец на арбузной корке – в особенности после того, как он столкнулся с реалиями большой политики после своего визита в Нью-Йорк и публикации стенограммы беседы с Дональдом Трампом.

Зеленскому придётся приложить беспрецедентные усилия для того, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе США, не рассориться окончательно с европейцами после своих отзывов о Ангеле Меркель и Эммануэле Макроне и получить помощь от МВФ на фоне демонстрации наращивания олигархического влияния на власть.

На российском направлении администрация Зеленского также втянулась в противостояние соперничающих группировок Владислава Суркова и Дмитрия Козака – при том, что исполнение рекомендаций любого из них может привести к обострению внутриполитической ситуации в Украине.

А впереди – необходимость принятия непопулярных и неоднозначных решений, от открытия рынка земли до повышения коммунальных тарифов.

При этом после скандала с телефонным разговором внимания к Украине будет куда больше, чем раньше. Еще несколько месяцев назад для внешнего мира это была бедная коррумпированная страна, жители которой с восторгом проголосовали за исполнителя роли президента в телевизионном сериале – обхохочешься. Но сейчас это государство в самом эпицентре мирового скандала, а его президент – главный герой этого скандала.

Оказалось, что недостаточно играть сыграть роль смешного президента и подмять под себя слабые институции, переполненные коррупционерами и приспособленцами. Нужно еще уметь всем этим управлять.

***

Из всех этих поучительных историй можно сделать один важный вывод – ничего еще ни потеряно ни для цивилизованного мира, ни для разумных людей, ни для человечества в целом. Да, популизм еще очень силён. На его стороне – симпатии неискушённых в политике масс, которые сверяют жизнь по твитам кумиров или по их телевизионным образам, нечистоплотность клановых интересов, невежество городских сумасшедших, выдающих себя за политических экспертов и заседающих во всевозможных институтах анализа всего хорошего и его превращение в лучшее. На его стороне азарт тех, кто понял, как стало легко обманывать людей и благодаря этому обману зарабатывать миллиарды и получать власть.

Но популист чудовищно неэффективен. Он нереалистичен. Он самовлюблён. Он чахнет на свету. Он не может противостоять гражданскому обществу, честным медиа, эффективным инструкциям. Это в мире классического авторитаризма, где-нибудь в Москве или Минске, популисты могут править десятилетиями. В цивилизованном мире они обязательно подскользнутся каждый на своей арбузной корке.

Если только, конечно, не превратят свою страну в Россию или Беларусь. И в этом смысле Украина, конечно же – самое слабое звено.

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