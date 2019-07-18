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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Указ Путина: просто так он ничего не подписывает

23.2т

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому упрощается выдача российского гражданства жителям всех районов Донецкой и Луганской областей Украины – а не только тем, кто живет на оккупированных территориях нашей страны

Этот указ уже был ранее анонсирован в Кремле, но то, что он подписан как раз накануне украинских парламентских выборов, является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Новый указ президента Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам.

Но есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России. После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева.

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Какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин, сказать пока что сложно. Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать.

Избрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей. Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят.

Путин не подписывает указов просто так.

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Виталий Портников Виталий Портников
Персона
Владимир Путин
Источник
Источник: espreso.tv
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Марковец Люба
Марковец Люба
Аналіз професіонала
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Марковец Люба, Аннализ с глубоким проникновением аннал-литика,через жопу по самые гланды свидомитов.
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3
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят..." - люмпенизированная 73%-ная вата НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обществом. Она ЕСТЬ ВАТА! Картофелееды-колорады.
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К. Алла
К. Алла
Свавильный Николай, вата отлично знает, как ты и твои подельнички к ней относитесь, поэтому и оставила вас на выборах за бортом украинской политики ;)
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
обидно,что вы как известный политолог,отнесли меня к части люмпенизированного электората,мое мнение ,большинство журналистов которые восхищались Порошенко и его командой деморализованы! а вот мнение европейских политологов такое, что Порошенко помог Медведчуку вернуться на орбиту Украины, и сейчас и Порошенко и Медведчук работают на Кремль на двух фронтах и максимально гадят Зеленскому!!! Вы этот факт проанализируйте!!!
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Мамчик Таня, а кто ж нагадил ВАМ в мозги?!? Плохому танцору знаете, что мешает! Только у Зе даже и яиц нет((( откуда у комика яйца(((
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Славина Антонина
Славина Антонина
Мамчик Таня, ви не люмпенізована....ви просто не маєте розумі...взагалі і ніякого. Не треба НІКОГО АбАжАть-любІть-вАсхІщаться...Треба дивитися на РЕАЛЬНІ справи. Вибір зеленого НЕАДЕКВАТНОГО наркомана - це і є ваш вибір. А воно тільки по кукурудзі бігає та у фонтани стрибає....МєльчаєтЬ вован....раніше на рАяли хером грав, а тепер - чудить по-мелкому. Жінко, ви чи не розумієте, що це ВСЕСВІТНЯ ганьба...мда....невже ви не бачите очевидні факти??? НІЧОГО вован не вирішує!!! НІЧОГО !!! в України ПРЕЗИДЕНТА НЕМА !!! Це ви у змозі зрозуміти? ...то ХТО править країною??? ...а ХТО буде відповідати???
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6
1

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