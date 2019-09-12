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12 сентября • обновлено в 16:25
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Руссификация идет полным ходом

16.7т

Самосожжение удмуртского ученого и педагога Альберта Разина современники, возможно, будут воспринимать не как политический поступок, а как трагедию психики пожилого человека.

Но мы не знаем, как будут воспринимать поступок Разина потомки – и вовсе не обязательно удмурты, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Ведь в истории неоднократно происходили случаи, когда потомки тех, кто содействовал исчезновению того или иного языка и культуры, потом посыпали головы пеплом чужих самосожжений и ставили памятники забытым героям. Впрочем, языки и культуры от этого не оживали, оставаясь в анналах библиотек. Собственно, со многими языками народов России происходит нечто схожее уже сегодня, они становятся библиотечными, ритуальными языками, элементом фольклорных фестивалей, а не обыденной жизни. И, конечно, – как это нам знакомо – языками сел, а не городов. Стоит ли удивляться после этого, что финно-угорскому – тому же удмуртскому – поэту проще издать книгу в Таллинне, чем в Ижевске?

Альберт Разин

Альберт Разин

Крым. Реалии

Русификация народов России идет полным ходом, и не сама по себе, а при активном участии Кремля

Возможно, Альберт Разин мог протестовать иначе. Но факт остается фактом: русификация народов России идет полным ходом, и не сама по себе, а при активном участии Кремля. Думаю, главный мотор этой русификации – сам Владимир Путин, который добился необязательности изучения национальных языков в школах республик России.О том, что происходит с языками национальных меньшинств там, где республик нет, я не говорю. Можно утверждать, что за эти три десятилетия Российская Федерация преуспела с русификацией так, как не смог преуспеть Советский Союз с его показным "интернационализмом". Там, где тот или иной народ составляет большинство населения, еще можно рассчитывать на осторожное сопротивление. Но там, где большинства нет, национальные языки не просто становятся ненужными, их делают ненужными. А молодые люди, чтобы избежать клейма второсортности, пытаются объявить себя уже даже не россиянами, а русскими. А зачем русским удмуртский язык?

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Российская политика в аннексированном Крыму – во многом следствие той национальной трагедии, которая разворачивается сегодня по всей России

Вероятно, это именно то, что хотел сказать своим самосожжением Альберт Разин – и то, что вряд ли сегодня услышат в Ижевске и Москве. Но то, что не слышат в России, можем услышать мы с вами. И понять, что российская политика в аннексированном Крыму – во многом следствие той национальной трагедии, которая разворачивается сегодня по всей России. Репрессии против крымскотатарских активистов, борьба с Меджлисом – все это пролог к русификации, к стремлению поставить в строй, заставить забыть о своих национальных корнях, привить тот самый вирус второсортности, который, возможно, позже заставит молодого человека стыдиться своего народа и языка, а пожилого человека – пойти на какой-нибудь отчаянный шаг уже не на ижевской, а на симферопольской площади.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Источник
Источник: Крым. Реалии
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Комментарии
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Владимир Путин, который добился необязательности изучения национальных языков в школах республик России..." - какая ПОДЛОСТЬ и низость кагэбизма!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
согласен,но как сегодня обстоят дела с развитием коренных языков у наших хозяев и кормильцев ,в США,?кроме фолькльорных фестивалей итд..,сколько школ ,вузов итд работает на языках племен..Сиу,Дакота,Гурон,итд,
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ferat Bey, видишь ли а американские индейцы вне резерваций вымерли
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Ferat Bey
Ferat Bey
Нэзабаром Сравні, Существенное отличие Российской Империи от Британской Империи и США в том, что русские как нация сами не уважали и не уважают закон и порядок, всю жизнь и до сих пор воруют, обманывают, живут и ведут себя как свиньи (не все, конечно, но всё-таки есть такое в русской нации, согласитесь, одни мусорные свалки и шлейф человеческих фекалий и мочи вдоль автомобильных дорог по которым летят в «BMW» и «Мерседасах» новые русские чего стоит). И чему хорошему у русских колонизаторов может научиться нация, попавшая в лапы Российской Империи? Путинскому патриотизму да поповско-советскому лживому интернационализму? Вот радость-то какая.
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
В 2017 году по требованию Путина генпрокуратура провела проверки в школах национальных регионов, и, например, школы Татарстана стали получать представления прокуратуры с требованиями исключить татарский язык из обязательной программы и перевести его на факультатив. В школах Удмуртии удмуртский язык изучают как... второй иностранный. Это - трагедия, когда в классах свободно владеют удмуртским языком всего один - два ученика. Вообще, это трагедия всех поволжских народов, и не только, которых поглощает "русский мир". Путинская власть прививает соотечественникам неуважение к языкам коренных народов, воспитывая у русских национальное высокомерие и чванство. Да что далеко ходить: послушайте, что говорят соловьевы об украинском языке, что пишут, как уничижительно отзываются об украинском языке в комментариях из-за поребрика на этом сайте. Россия - это империя, заточившая в тисках "русского мира" десятки народов, поставленных в условия исчезновения родных языков даже на своих исторических территориях. А значит, исчезновение грозит самим народам.
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