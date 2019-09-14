Главная Новости
14 сентября • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Россия отыгрывается и близка к победе

5.4т

Журналистика - не пропаганда, как многим хочется думать, а всего лишь сухая констатация и беспристрастный анализ очевидных фактов, которые многим не интересны.

И я - всего лишь журналист, а не пропагандист, как многим хочется думать:).

Когда Украина ценой неимоверных жертв и благодаря ошибкам Кремля обыгрывала Россию, я честно об этом писал. Многим в России это не нравилось.

Новости
Объединение ради грабежа

Сейчас, когда украинцам больше не хочется жертв, а Кремль перестал нервничать и ошибаться, Россия отыгрывается и близка к победе, к возвращению Украины если не в стойло, то в "серую" зону, откуда до стойла рукой подать. И это не нравится многим в Украине.

Но меня, если честно, мало интересуют мнения. Меня интересует реальность. А эта реальность не позволяет рассчитывать на позитивные изменения в Украине, как бы мы этого не хотели.

Спасти страну от карикатурного авторитаризма и поглощения Кремлём могут только позитивные перемены в России.

Если они будут.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: Telegram Виталия Портникова
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
13
11
Смешно
10
Интересно
44
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Что бздливые зебилы, которые "устали от войны" и ползут на брюхе в Кремль, правда глаза колет? Продажные твари, поющие в унисон с ольгинцами. Деды небось полицаями при немцах были?.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кухаркин Вадим
Кухаркин Вадим
г-н Портников лучше, чем писать о политике чушь , лучше напишите статьи, близкие вам : " Как это быть пассивным геем", " Анальные забавы в эпоху революции достоинства", " В Европу через жопу" и т.д. Почему всякий педераст считает, что он может говорить о России и Путине свысока?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Марчук Игор
Марчук Игор
Он оперирует фактами но здесь он просто нарыгал без фактов !!! И не разу не пропагандист и не порохобот :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Блоги / мнения

ads pixel