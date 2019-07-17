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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Путин все расскажет

2.2т

Пять лет назад в небе над Донбассом завершился полет "Боинга" "Малайзийских авиалиний".

Я очень хорошо помню первые минуты трагедии, когда стали появляться сообщения о том, что сбит еще один самолет (напомню, что до этого пришедшие на Донбасс россияне и их наемники уничтожали украинские военные самолеты), потом в социальных сетях мы увидели бодрый рапорт одного из главарей российских диверсантов Стрелкова-Гиркина, радовавшегося уничтожению украинского самолета, а уж затем стало ясно: уничтожен пассажирский лайнер.

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В том, кто именно совершил это преступление, не было никаких сомнений ни в тот день, ни в последующие. Не было хотя бы потому, что из двух сторон конфликта на Донбассе - России и Украины - только одна контролировала небо, только одна имела в этом небе авиацию. Украине некого было уничтожать в своем собственном небе. России, захватчику, было кого - украинцев. Что и было доказано событиями, которые предшествовали гибели "Боинга".

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За пять лет, которые прошли после совершения российским руководством и военной верхушкой страны этого чудовищного преступления, были предъявлены практически неопровержимые доказательства российской причастности. И одновременно придуманы десятки конспирологических теорий, одна безумнее другой - только чтобы запудрить мозги, только чтобы доказать, что Кремль здесь ни при чем.

Между тем это отнюдь не первое такое преступление Кремля. И в прошлом никто не боялся брать на себя ответственность - ну хотя бы за тот же южнокорейский лайнер, сбитый советским военным летчиком в сентябре 1983 года. Тогдашний начальник генштаба Николай Огарков часами нудно объяснял советским телезрителям, почему это произошло, в буквальном смысле слова стоял у карты с указкой. А теперь - такая несознанка!

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Впрочем, нынешних кремлевских стратегов нетрудно понять. Ихтамнет. Огарков сбивал "Боинг" в своем воздушном пространстве. Нынешние руководители России - в чужом. И для них очень важно, чтобы ничто не могло свидетельствовать об их причастности к войне на Донбассе. По крайней мере, пока не установлен полный контроль над всей Украиной.

Если этот контроль будет установлен, если сработает актуальный кремлевский план и очередной украинский президент окажется очередной кремлевской марионеткой и вернет украинцев в стойло, мы сразу все узнаем. Прямо от Путина - как узнали от него о "зеленых человечках", которых тоже там вроде бы не было. Путин все расскажет Оливеру Стоуну - и про смелых российских военных, и про то, как русский солдат спасал русского человека на Донбассе. И про "Боинг" тоже расскажет - что это была подлая провокация украинских националистов с целью скомпрометировать славную российскую армию. И даже извинится перед родственниками погибших - и от своего имени, и от имени украинского коллеги, который будет так же ненавидеть "украинских националистов", как и его хозяин в Кремле.

Но пока еще не время. Пока Украина еще трепыхается. Вот скоро - как надеются в Кремле - ее прикончат и уже тогда все объяснят.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Боинг сбило ВСУ. Из под Зарощенского. Это единственно и однозначно вытекает из повреждений Боинга. Например из факта попадания поражающих элементов в двигатель. Ракета поставлена на Украину в 1986. Выстрел ВСУ скорее всего видел случайно там оказавшийся Волошин. И не смог с этим жить. Ну а нидерландские расслелователи занимаются сочинением фейков.
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