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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Отпусти мой народ!

14.8т

Когда я смотрю на фотографии крымскотатарских активистов, которые вышли на Красную площадь поддержать свой народ и своих товарищей, против которых на аннексированном полуострове развернута настоящая кампания репрессий и запугиваний, я вспоминаю другие пикеты в российской столице, свидетелем которых я был.

​Москва все еще была столицей Советского Союза, человеконенавистнический режим, который установился после победы большевиков над народами бывшей Российской империи в кровопролитной гражданской войне, все еще казался незыблемым. В стране, в которой я жил, все давали по разрешениям – товары, продукты, даже свободу, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

И вот в этой ситуации пуленепробиваемого страха в столице появились первые крымскотатарские активисты, начались первые выступления за возвращения изгнанного Сталиным народа на Родину.

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Тогда еще не было ничего другого – ни митингов московских демократов, ни народных фронтов балтийских стран, ни разоблачений преступлений коммунистического режима в медиа. А были только эти мужественные люди, которые приехали в Москву, чтобы добиться естественного для каждого народа, для каждого человека права – жить на своей земле. Права, которое было зафиксировано еще в Библии – отпусти мой народ!

Конечно, многие смотрели на них с недоверием. Потому что как можно противопоставлять себя режиму, который контролирует все и всех. Нет, нельзя протестовать, нужно униженно простить, авось власть и смилостивится, и разрешит что-нибудь! Разве так можно?

Были только эти мужественные люди, которые приехали в Москву, чтобы добиться естественного для каждого народа права – жить на своей земле

Тем не менее, победили они, а не режим. Советский Союз уже через несколько лет после начала протестов исчез с политической карты мира – будто и не было никогда этого уродливого лживого государства. А крымские татары дома, на Родине. В Крыму.

И когда я смотрю на фотографию их протеста на Красной площади, я понимаю, что они и на этот раз победят – иначе и быть не может. Режим, который многим кажется незыблемым, исчезнет – и памяти нем не останется даже в учебниках истории. А крымские татары останутся. Дома. На Родине. В Крыму.

В свободном Крыму. В Украине.

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Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник: Крым.Реалии
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