Главная Новости
20 сентября • обновлено в 10:47
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

"Нагнуть" Украину у России не получится

2.3т

Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов, "голос Суркова" Алексей Чеснаков, "министр иностранных дел ДНР" Наталия Никанорова дружно обвиняют украинскую делегацию в "срыве переговоров" по урегулированию на оккупированных Россией территориях, в отказе выполнить условие Путина, с которым украинские чиновники во время предыдущих раундов консультаций уже вроде бы согласились.

Речь идет о письменном признании так называемой "формулы Штайнмайера", которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе - и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Владимире Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Петре Порошенко.

Новости
Нас водят за нос: Украину ведут к капитуляции

Если очень коротко - Киев согласен с тем (и это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко), что в день проведения выборов на Донбассе в силу должен вступить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но требует, чтобы это были настоящие выборы - по украинскому законодательству, с возможностью агитации для украинских партий, с эфиром украинских телеканалов. И без российских войск и их наемников. Проще говоря - чтобы граждане Украины имели возможность свободного выбора.

Но Москва, что такое свободный выбор, просто не понимает - или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы - такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чеснаков, Никанорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал".

Новости
В России давно произошел госпереворот

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который отказался подтвердить "формулу Штайнмайера" на российских условиях, пытался объяснить представителям Кремля, что такое решение вызовет волнения на Украине - даже если предположить, что руководство страны приняло бы этот российский ультиматум. А Кучма очень хорошо знает, что такое Майдан. И Грызлов знает - когда был первый Майдан времен Кучмы, он руководил российской делегацией на переговорах "круглого стола".

Но российские чиновники, как известно, ничего не забывают и ничему не учатся. Они по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в Киеве и других украинских городах - просто разогнать. И если это не получается - значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!

И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик и делает любого украинского президента - за исключением разве что беглеца Януковича - врагом России.

Потому что кроме "формулы Штайнмайера" есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла. В России их просто еще не открыли.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник: Грани
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
4
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
пидр виталька знает истинный смысл слова "нагнуть"....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ни на что меньшее чем зафиксированные в Минске обязательства Украины РФ не согласится. И в случае если Украина и дальше будет тянуть резину - предоставление особого статуса и изменения конституции - есть обязательное условие сохранение Донбасса в составе укропии. Нет особого статуса - независимость Длнр рано или поздно будет признана. Только сперва достроят северный поток и перекроют транзит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Потому что кроме "формулы Штайнмайера" есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла..." - и ДОСТОИНСТВА, без которого лучше умереть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel