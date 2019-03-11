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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Мы сами выкопали яму себе и стране

5.1т

Польша, Венгрия и Чехия отмечают 20–летие своего присоединения к НАТО

В Варшаве вчера провели торжественную церемонию, для участия в которой прибыли премьер-министры Венгрии и Чехии, в Праге соответствующие мероприятия пройдут завтра. Для всех трёх стран вступление в НАТО стало окончательным расставанием с десятилетиями советской оккупации и унижения. И, конечно, гарантиями безопасности на будущее. В 1999 году, когда Польшу, Венгрию и Чехию принимали в НАТО, мало кто мог представить себе, в какое чудовище спустя всего несколько лет превратится Россия. И уж тем более трудно это было себе представить в 1997 году, когда на саммите в Мадриде принималось решение о их приеме в НАТО. Но поляки, чехи и венгры думали не только о прошлом и настоящем. Они думали о будущем. И не прогадали.

Когда я говорю о поляках, чехах и венграх я, конечно же, имею ввиду не власть. И не элиты, о которых так любят говорить в Украине. Не президентов и премьер-министров, не писателей и телевизионных звезд. Я имею ввиду народы. Потому что за вступление в НАТО выступало подавляющее большинство граждан. Политики лишь реализовали их волю.

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О чем в 1999 году думали украинцы, я уж и не вспоминаю. Страна, как обычно, пыталась усидеть между двух стульев. Президент Леонид Кучма, который в 1997 году подписал Хартию об особом партнёрстве Украины и НАТО, был сторонником "разновекторной" внешней политики. А большая часть его соотечественников продолжала жить советским прошлым и не думать о будущем, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Против вступления в НАТО выступало тогда подавляющее большинство граждан. Украина тогда так и не вышла из советского прошлого, взгляды украинцев на НАТО не сильно отличались от взглядов россиян и белорусов. Даже сейчас, когда Россия развязала войну против нашей страны и оккупировала часть ее территории, когда ежедневно гибнут люди, когда в государстве миллионы внутренних переселенцев, за вступление в НАТО выступает половина населения - и это уже огромный успех. А все остальные?

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Мне скажут, что виновата власть. Полноте! У поляков, чехов и венгров тоже тогда была не идеальная власть - да и сейчас я бы очень усомнился в ее "идеальности"! Власть никогда не бывает идеальной, но в демократической стране она вынуждена считаться с общественным запросом. Поляки, чехи и венгры 20 лет назад обеспечили будущее себе и своим детям. Украинцы 20 лет назад продолжали самоотверженно копать яму себе и стране. И никто не сказал, что мы прекратили заниматься этим самоуверенным гробокопательством.

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Виталий ПортниковВиталий Портников
Тег
НАТО
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Источник:espreso.tv
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Бельчикова Ирина
Бельчикова Ирина
5 лет войны с русскими, а у нас только пол страны за НАТО. Жесть!!! Лет 10-12 назад был помню спор на работе о вступлении Украины в НАТО, я думала нас троих "сожрут" живьём все остальные сотрудники. Украинцы уникальные, у Вилкула,Бойко, а также Зеленского есть рейтинг, мы готовы голосовать за них, а так же Тимошенко, которая делила страну с Януковичем. Люди опомнитесь.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Мне скажут, что виновата власть..." - маленький картофелеед ТАК скажет всегда. Что ты с него возьмешь, он ведь ма-а-а-ленький картофелеед. Однако же он ПРЕКРАСНО умеет ориентироваться в ситуации, когда надо что-то потянуть у кого-то, или когда у него тянут. Дурний, та хитрий, одним словом.
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