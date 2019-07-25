Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Медведчук готовит ловушку для Зеленского

2.3т

Неформальный лидер пророссийских сил в Украине Виктор Медведчук хочет заманить нового президента страны Владимира Зеленского в ловушку, из которой будет не так просто выбраться

Медведчук считает, что фракции партии президента "Слуга народа" и пророссийской "Оппозиционной платформы" могут объединиться для создания конституционного большинства и предоставлению оккупированным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новости
Зеленский теперь может все: единственное, что внушает надежду – наша бедность

Зеленскому будет не так легко проигнорировать это предложение Медведчука по одной простой причине: и сам президент, и его соратники постоянно говорят о необходимости исполнения Минских соглашений. Если для предыдущей администрации Минские соглашения были в первую очередь ловушкой для России и ее симпатизантов в Европе, так как позволяли продолжать санкции против агрессора, то для Зеленского Минские соглашения выглядеть решением проблемы.

С такой версией Минска согласны и западные страны, главная цель которых – прекращение конфликта и возобновление полноценного экономического сотрудничества с Москвой. Избрание президентом Украины неопытного человека, на которого можно будет оказать совместное давление – настоящее окно возможностей для тех, кто хочет избавиться от украинских проблем.

Новости
Массовые расстрелы еще впереди?

Поэтому Запад будет побуждать Зеленского найти возможности для одобрения законов, которые предоставят Донбассу особый статус, амнистируют российских наемников и создадут условия для их инкорпорации в украинскую власть. Голоса для такой ревизии украинских национальных интересов можно найти, только объединившись с Медведчуком. О чем бывший глава президентской администрации и говорит президенту Зеленскому и его окружению.

Однако союз между "Слугой народа" и Медведчуком окончательно убедит патриотические силы страны – даже тех, кто возлагал надежды на Зеленского и его партию – что речь идет о полноценном наступлении сил реванша. И что "Слуга народа " - всего лишь декорация, за которой скрываются Путин и Медведчук.

Новости
Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками

Это создаст совершенно новую политическую ситуацию в стране. Но Путину нужна именно такая ситуация. Ему не нужны законы об особом статусе Донбасса и амнистии, потому что он не собирается передавать Украине контроль над оккупированными территориями и прекращать войну – какие бы иллюзии на этот счет не питали бы украинские граждане и сам Зеленский.

Путину и Медведчуку нужен хаос, реальный конфликт в стране – что поможет увеличить, а не уменьшить размеры территории, которую контролирует в Украине Кремль.

Союз "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы" способен этот хаос обеспечить.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
5
Интересно
24
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel