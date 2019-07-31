Новый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич говорит о необходимости поиска международного формата для переговоров о будущем аннексированного полуострова. Кориневич напоминает о том, что по вопросу урегулирования на Донбассе существует сразу несколько переговорных площадок – это и "​нормандский формат"​, и созданные в результате договоренностей лидеров стран-участниц этого формата группы в Минске, а по Крыму нет буквально ничего.

Но и удивляться этому не приходится. "Нормандский формат" существует только потому, что Россия формально признает территориальную целостность Украины в части Донецкой и Луганской областей. Участие в минском процессе создает возможность для России демонстрировать, что она является не страной-участником конфликта, а страной-посредником в переговорах между Киевом и "народными республиками". Для Украины же минские переговоры выгодны исключительно тем, что позволяют на протяжении всех этих лет сохранять санкции против России, которая аннексировала Крым и оккупировала территории на Донбассе, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Новости Пришло время решить вопрос с Крымом

С Крымом совершенно другая ситуация. С точки зрения России, вопрос полуострова решен: Крым – неотъемлемая часть территории Российской Федерации. Столь же жесткая позиция у Украины и всего международного сообщества: Крым остается неотъемлемой частью Украины, а Россия удерживает его незаконно.

Дело вовсе не в форматах и площадках, а в отсутствии какого-либо пространства для компромисса и диалога

Поэтому дело вовсе не в форматах и площадках, а в отсутствии какого-либо пространства для компромисса и диалога. Такое пространство может появиться только в том случае, если в Москве признают хотя бы незаконность самого факта аннексии Крыма и захотят разговаривать об урегулировании правовых проблем, которые возникли после аннексии полуострова. Но в том-то и дело, что Кремль никаких правовых проблем не видит, а видит разве что "недружественные" действия Украины и западных стран против России, от которых просто нужно отказаться в одностороннем порядке.

Украина может, конечно, имитировать создание международных площадок для переговоров по Крыму без российского участия. Но что делать на таких площадках? Американские, европейские или турецкие дипломаты просто согласятся с украинскими выводами о том, что аннексия Крыма не является законной и что контроль над территорией должен быть возвращен Украине. Их ни в чем не нужно убеждать. Убеждать нужно Путина. А он в украинских доказательствах не нуждается.

Память о том, что Украину лишили части ее территории и она не собирается с этим соглашаться – главное оружие украинцев

Тогда что же можно предпринять для того, чтобы приблизить возвращение Крыма? Прежде всего понять, что это возвращение может состояться только после того, как для этого вызреют условия в самой России. Все это время вопрос восстановления территориальной целостности Украины должен оставаться главным политическим вопросом для самой страны. Подчеркну: именно этот вопрос, перед которым все остальные вопросы – от окончания войны до экономических реформ – являются вторичными. Потому что страна с неустановленными границами не может ни войну завершить, ни реформы провести, ни инвестиции привлечь. Похоже, именно для того, чтобы превратить Украину в государство-инвалида, Путин аннексировал Крым и начал войну на Донбассе.

И украинцам, думаю, нужно делать все возможное, чтобы самим не забывать об этой "инвалидности", и миру не дать забыть. Память о том, что Украину лишили части ее территории и она не собирается с этим соглашаться – пока что, я уверен, самое главное оружие украинцев. Это намного эффективнее имитации разных переговорных форматов, которых, судя по всему, все равно не будет.

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