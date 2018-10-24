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Петр Олещук
Петр Олещук
Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса ШевченкоВсе статьи автора

23,5 % для Тимошенко

4.5тЧитать материал на украинском

Ні для кого не є секретом, що лідером президентських перегонів на даний момент є Ю. Тимошенко. Це свідчать усі рейтинги, які публікують соціологи – розбіжності полягають лише у її відриві від умовного "претендента на друге місце", а також у тому, хто це друге місце може зайняти.

Характерним є те, що підтримка Тимошенко досить однорідна по всій країні. Вона лідер як на Заході, так і в Центрі (а також на Півдні). Досить високі показники наявні і на Сході, де, власне, лише Тимошенко є популярним "немісцевим" політиком. Причини цієї популярності, очевидно, комплексні, та пов’язані, у тому числі, і з правильно обраним "порядком денним", на який спирається Тимошенко.

Мова, у першу чергу, про прості та зрозумілі (а головне – доступні кожному) питання: ціни, тарифи на комунальні послуги, ціна на газ, доходи громадян. Тобто, концентрація саме на соціальних питаннях. Звісно, інші питання не ігноруються (тут варто згадати і про "Новий курс", і про нову Конституцію як досить важливі теми), але саме через "соціалку" вдається найбільш швидко достукатися до найрізноманітніших соціальних груп із різних регіонів країни.

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Очевидно, що останнє рішення щодо підвищення тарифів на газ (а, отже, і на всю іншу "комуналку") на 23,5 % - найкраща ілюстрація тез, з якими Тимошенко йде на вибори, і смисл яких полягає у тому, що в країні панує соціальна несправедливість, заснована на корупційних схемах влади. І в це важко не повірити, якщо звернутися до очікуваних "платіжок".

Водночас, Тимошенко теж не чекає, коли тарифи самі "подіють", і переходить у черговий наступ, прямо обвинувачуючи у зростанні тарифів діючого президента П. Порошенка. Звісно, виникає питання про співвіднесення повноважень президента у парламентсько-президентській республіці з питанням тарифів, але сам Порошенко, постійно позиціонуючи себе своєрідним "господарем держави", що вирішує всі питання та все особисто контролює, зіграв у цій ситуації негативну роль для себе ж. Після "забігу" у 4 роки за накопиченням все більшої влади і повноважень, йому буде важко довести свою непричетність до тенденцій в економіці, які викликають суспільне невдоволення.

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Коротше кажучи, поки ситуація розгортається у найсприятливішому для Тимошенко ключі. Діючий президент намагається вибудовати свій політичний дискурс шляхом вирішення ним же самим вигаданих проблем, а також через акцентування на питаннях соціально-культурного та релігійного характеру, які, звісно, є важливими, але не дуже цікавими для переважної більшості виборців на тлі конкретних соціальних проблем. Це призводить до того, що саме Тимошенко починає "задавати" політичний дискурс. А якщо ти задаєш дискурс тривалий час, то будь-які дії опонентів призводять до патової ситуації. Як, наприклад, у діючій "тарифній" історії, з якої для діючого президента просто немає якогось однозначно позитивного виходу.

Що далі? Далі, якщо ситуація розгортатиметься таким саме чином, то перемога Тимошенко ставатиме з часом все більш ймовірною. Обравши тактику політичного дзюдо, вона просто використовує помилки опонентів проти них самих, та мобілізує найрізноманітніших виборців довкола тих проблем, які цих виборців і цікавлять. Просто і невибагливо, але, ніде правди діти, ефективно.

І це було запрограмовано у той момент, коли була обрана проблематика кампанії Тимошенко та її опонентами. Дійсність завжди виграє у вигаданих конструкцій. Принаймні, під час довготривалого руху.

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Автор
Петр ОлещукПетр Олещук
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Источник
Источник:site.ua
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Комментарии
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Volodin Dima
Volodin Dima
Что-то вы забыли отключить комментарии к статье. Обычно так и бывает, когда статья про "высокие" рейтинги Тимошенко. Фиг вам! Даже по лайкам видно, как люди к ней относятся. За Тимошенко могут проголосовать или умственно-отсталые, либо люди, живущие в информационной изоляции, либо враг Украины. Вот как можно проголосовать за человека, которую называли Газовой Королевой при Лазаренко, который сидит за отмывание денег в американской тюрьме. Когда Тимошенко стала премьером, в тот же день расследование против нее закрыли (Пискун), улики уничтожены. Будучи премьером, Тимошенко выдала постановление об отчуждении несколько сотен военной техники (масса военных самолетов, вертолетов, танков, грузовиков и пр.). Можете убедиться, на сайте Верховной Рады есть документ №1092 от 6-го августа 2008. А как она с Путиным смеялись над действующим президентом Ющенко. Позор. Про газовые контракты уже и так все знают, когда Россия праздновала победу целую неделю не просыхая. Украина была взята в заложники на многие годы. Даже пророссийский Янукович и то посадил ее в тюрьму за эти же контракты. Там же Тимошенко начала ездить на инвалидной коляске, а как только ее освободили на эмоциях люди, так через месяц этот "инвалид" уже на шпильках ходила. А сейчас она и ее партия отказываются голосовать за все законы, которые вредны России. Она страшный человек, который легко отдаст страну России через федерализацию. Не зря ОРДЛО и Россия хочет видеть президентом именно её. А Коломойский через 1+1 и УНИАН активно продвигают её фейковые рейтинги.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Volodin Dima, 5++++++++!!!!
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Кейн Макс
Кейн Макс
Для мене особисто вона вже осточортіла, цей "лідер рейтингу". Буквально вже з кожного утюга лізе її "Новий курс". Просто перевести в гроші, то це вже стільки бабла вбухано в її розкрутку, що значить після виборів вона буде тільки й робити, що віддячувати меценатам, іншим як завжди болт на 32
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Barinov Nikolay
Barinov Nikolay
Кейн Макс,
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Бабку Юльку на нары за её преступления против Украины и за ту клевету, которую она распространяет против своих оппонентов. А рейтинги ей придумывают за бабло, которое отваливает Коломойский, он же сказал, что хочет видеть Тимлошенко президентом, поэтому поддержит её, плюс к этому ещё со стороны путирашки подкидывают бабла на раскрутку бабы Юли. Кремлёвский Вова-хуйло очень хочет, чтоб к власти пришла Тимошенко, потому что она успешно сможет развалить Украину, что ему и надо. Всё это делается для того, если Юлька проиграет выборы, можно было их оспорить, ссылаясь на предвыборные рейтинги, сказать, что результаты подтасованы и не соответствуют действительности, поэтому выборы нужно считать недействительными.
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