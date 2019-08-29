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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Ну, что, довольны решением Трампа?

1.9т

Глава Белого дома Дональд Трамп дал распоряжение пересмотреть военную помощь Украине, которая в этом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом, со ссылкой на источник в администрации американского президента, сообщает издание Politico. Как сообщается, президент Дональд Трамп хочет убедиться, что выделяемые денежные средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Эту ревизию проводят, в том числе глава Минобороны США Марк Эспер и помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Автор материала обращает внимание, что такое решение американский президент принял после саммита "Большой семерки", на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.

Каждый раз, когда я пишу, что Дональд, как его там по батюшке-то - непредсказуемый еб*нтяй с поведенческой импульсивностью пятилетнего ребенка, ко мне прибегает толпа его сторонников, доказывающих про "зато как похорошела экономика при Дональде, как его там по батюшке-то!"

Когда мне это рассказывают колбасные эмигранты из России, которых кроме собственно колбасы ничего и не интересует - я это еще могу понять. Колбаса у них стала более лучше.

Но когда мне это рассказывают украинцы...

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Ну, что, как вам похорошевшая экономика при Трампе? Довольны?

Но, впрочем, это одно из немногих решений Трампа, к которому нельзя придраться. Оно абсолютно логичное.

Зеленский говорил, что хочет договариваться посередине?

Говорил.

Вы выбрали именно это?

Именно это.

Трамп говорил, что Volodiya классный парень, потому что хочет договориться Путиным?

Говорил.

Ну так нафиг вам тогда деньги на военные расходы?

Всё. Штыки в землю. Мир-дружба-жвачка.

Поздравляю команду Узеленского с очередной оглушительной международной победой.

Доброе утро.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Военная помощь Украине
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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Гланый Калибр
Гланый Калибр
Аркадий, как там тебя по батюшке-то, иди на .уй!
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Неубедительно и невнятно. На макаронинку не подавать!
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Yurchuk Olekcandr
Yurchuk Olekcandr
с поведенческой импульсивностью пятилетнего ребенка. Точнее не скажешь и твиты , как будто ребенок написал.
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