Набрали пару сотен голосов и попали в Раду: как так вышло

Прошедшие внеочередные парламентские выборы показали – чтобы стать народным депутатом, можно получить всего несколько сотен голосов украинцев.

Кто из народных депутатов будут представлять считанное число избирателей – разбирался OBOZREVATEL.

Кто набрал наименьшее количество голосов?

Рекордсменом прошедших внеочередных парламентских выборов по праву может считаться кандидат от 51 мажоритарного округа, самовыдвиженец Александр Ковалев. Как указано на сайте Центральной избирательной комисии, он набрал 33% голосов жителей населенных пунктов Зайцево, Майорск и Бахмут. Или проще говоря – всего 220 голосов украинцев.

К сравнению, на соседнем округе – 50, победивший кандидат Руслан Требушкин набрал почти 20 тысяч голосов. А, к примеру, на 48 – кандидат-победитель Максим Ефимов 35,5 тысяч.

Дело в том, что 51 округ сильно уменьшился из-за военных действий на Донбассе. Тем не менее, победивший нардеп будет полноценным представителем Донецкой области в Верховной Раде.

В официальной биографии Ковалева указано, что ему 52 года и родом он из Макеевки, но на данный момент живет в Киеве. Также сказано, что он является пенсионером.

Правда, по информации журналиста Марины Петик, Александр Ковалев был главой организации афганцев "Никто кроме нас". А в период Революции Достоинства мог помогать беркутовцам вывозить оружие с Майдана.

Также в этом он признался еще в 2016 году, пишет "Громадське". "На тот момент, в 2014 году, мы действительно помогали всем, кто к нам обращался, с обеих сторон. В том числе и милиции. В тот момент все пытались пиариться по поводу "Беркута", и все предлагали вывезти "Беркут" из Киева", – рассказал Ковалев.

Стоит отметить, 51 округ интересен и не только одиозным победителем, а и странными проигравшими. Так, по округу баллотировалась нардеп Надежда Савченко, которая получила всего 8 голосов избирателей. К слову, она после такого результата публично сожгла свою агитационную продукцию. Ее коллега по парламенту Наталья Веселова, которая также решила попытать удачу, получила в два раза меньше.

Схожая ситуация произошла и в Луганской области, на 105 округе (части Новоайдаровского, Жовтневого и Камянобродского районов города). Так, победитель Виктория Гриб получила 1852 голоса.

Ее ближайший оппонент, брат кума президента России Виктора Медведчука Сергей собрал 1483 голосов "за". И если на 51 округе работало всего 2 избирательных участка, то на этом чуть больше, 6. Правда, ситуация здесь пока не самая понятная. К местной окружной комиссии уже согнали силовиков, которые якобы отреагировали на сообщение о нарушении избирательного процесса.

Для того, чтобы понять, насколько малы результаты на этой кампании, можно сравнить их с выборами в местные советы в 2015 году. К примеру, для того, чтобы стать депутатом Николаевского городского совета, кандидату от Блока Петра Порошенко Сергею Танасову было достаточно набрать голоса 244 жителей. При этом депутату от "Оппозиционного блока" Олегу Солтысу аж 1417.

Депутату Киевского городского от фракции Блок Петра Порошенко Олесю Маляревичу пришлось набрать и того больше, почти 4,5 тысячи голосов. А нынешнему секретарю городского совета Владимиру Прокопиву 3,9 тысяч. В 2015 году для избрания в Одесский городской совет кандидату Сергея Страшному необходимо было получить поддержку чуть более 3 тысяч человек. Его коллеге Александру Матвееву – 2,6 тысяч.

Где расстояние между кандидатами было минимальным?

Запомнились внеочередные выборы не только минимальными результатами отдельных кандидатов, но и по-настоящему упорной борьбой за отдельные округа. Упомянутый выше кандидат Сергей Медведчук уступил своему оппоненту всего 370 голосов.

По-настоящему жесткая борьба развернулась и на Закарпатье. На 68 округе (города Ужгород, Чоп, Ужгородский район) действующий народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Роберт Горват опередил кандидата от "Слуги народа" Александра Пекаря на 182 голоса. Кстати, сам Пекарь получил широкую известность благодаря десяткам ошибок в своем резюме.

Резюме Александра Пекаря

Резюме Александра Пекаря

Один из столпов украинской политики, народный депутат от партии "Единый Центр" Виктор Балога с трудом обогнал кандитата от "Слуги народа" Едгара Токаря. Борьба длилась до последних минут, но в итоге Балоге удалось обойти оппонента на 798 голосов. К слову, брату Виктора Балоги Ивану выиграть свой округе не удалось.

В Хмельницкой области на округе 190 (Славута, Шепетевка и другие) кандидат от "Слуги", футуролог Алексей Жмеренецкий обогнал оппонента Романа Мацолу на 1,5 тысячи голосов.

С большим трудом свою победу получила и кандидат от партии "Голос" во Львовской области Галина Васильченко. Она соревновалась с мастодонтом украинской политики, действующим народным депутатом Богданом Дубневичом и победила его с отрывом в 1,6 тысяч голосов. Для защиты результата в дело пришлось вмешаться журналистам, а также руководителям партии, в том числе и Святославу Вакарчуку.

140 голосов жителей 119 округа (Бродивского, Буского, Радеховского и части Камяно-Буского районов Львовской области) помогли действующему нардепу Михаилу Бондарю опередить оппонента из "Слуги народа" Ореста Кавецького. Теперь Бондарь будет представлять в парламенте партию "Европейская Солидарность".

Интересная ситуация произошла и в Ивано-Франковской области. На 86 округе (Болехов, Долинский, Рожнятовский и часть Богородчанского районов) кандидат от президентской партии Александр Матусевич победил победил действующего депутата Анатолия Дырива. Обошел Матусевич главу комитета по вопросам экологической политики всего на 712 голосов.

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