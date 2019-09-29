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29 сентября • обновлено в 14:40
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Дмитрий Орешкин
Дмитрий Орешкин
Российский политолог Все статьи автора

Смена российского "куратора" на Донбассе: какой сигнал посылает Путин

2.2т

Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в "ДНР и ЛНР".

Российские инсайдерские Telegram-каналы сливают информацию, что в Кремле всерьез задумались о назначении "куратором" ДНР и ЛНР боевого офицера, экс-главу правительства Чечни, экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Из-за этого, будто бы, даже началась грызня между бывшими украинскими топ-чиновниками времен Виктора Януковича, которые хотят попасть к нему в команду.

Бывший постпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Белорусские СМИ называли его "амбасадором войны". Позже в Минске заявили, что Бабич "перепутал независимое государство с федеральным округом РФ", и призвали проявлять больше уважения. В результате Москва отозвала своего посла. Сегодня Бабич является заместителем министра экономического развития РФ.

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О том, что означает для Украины назначение Бабича "куратором" по вопросам "ЛНР и ДНР", "Апостроф" поинтересовался у российского политолога Дмитрия Орешкина.

О назначении Михаила Бабича "куратором" ДНР и ЛНР ходят только слухи, пока подтверждения нет. Но позиции Суркова (Владислав Сурков - помощник президента РФ, "куратор" террористических ДНР и ЛНР, - "Апостроф"), действительно, ослабевают, позиции силовиков немножко усиливаются. Потому картинка пока кажется правдоподобной.

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Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления - и в белорусских делах, и в "ДНР" и "ЛНР".

Если произойдет назначение Бабича "куратором" ДНР и ЛНР, то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей. Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно - с позиции силы.

В любом случае, если назначение состоится, оно будет означать серьезную перемену вектора в российской политике в направлении ДНР и ЛНР. Естественно, на ужесточение.

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Автор
Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Источник
Источник: Апостроф
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ротация кровавых мясников.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
ОРДЛО как есть помойная яма. Всякий использованный мусор туда кидают.
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