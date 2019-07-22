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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Лилия Шевцова
Лилия Шевцова
Российский публицист Все статьи автора

Переболеть Украиной России не удалось

52т

Вот опять у нас повод поговорить про Украину – украинцы избрали свою Верховную Раду. Впрочем, вот уже несколько лет Россия дышит "украинским нарративом".

Переболеть Украиной нам не удалось. Эта болезнь превратилась в системный синдром: Украину нужно или возвратить или отомстить ей. А лучше то и другое! Сегодня, однако, может возникнуть впечатление, что у России появилась возможность отыграться за все унижения, которые доставил нам удравший "младший брат".

Европа от Украины устала — своих проблем по горло. Украинцы устали от войны. Президент Зеленский хочет примирения. А его неопытность открывает перспективу его одурачить. Украинские олигархи хотят "договорняков" с Россией: близкая им по духу и ремеслу страна. В Украине без помех действует пророссийская "Оппозиционная платформа— За жизнь" во главе с Медведчуком, который получил право использовать личный ресурс российского президента. Вот тот момент, когда можно накинуть шлею строптивой "окраине".

Переболеть Украиной России не удалось

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Но в том-то и дело, что внешние впечатления могут быть обманчивы. А пауза не всегда означает откат назад, ибо пути назад просто нет.

Да, Запад хочет выйти из конфронтации с Россией из-за Украины. Но не загоняя НАТО обратно в гараж. А напротив — укрепляя НАТО на подступах к России.

Украинцы хотят мира, но не любой ценой. Опросы говорят, что 49% украинцев готовы к компромиссам по Донбассу, но без сдачи позиций. Так, 66% украинцев — против донбасских выборов на условиях сепаратистов; 61%— против амнистии тех, кто воевал против Украины; 58%— против создания силовых структур из местных кадров. Особые отношения сепаратистских республик с Россией считают неприемлемыми 53 % украинцев. Только 12% украинцев поддерживают автономию сепаратистских "республик".

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Короче, большинство украинцев против российской идеи мира с Украиной! И как Киев сможет пойти против большинства? Да украинцы сметут любого президента, если он попытается принять российскую игру.

Заметим, что все партии (кроме пророссийской "Платформы"), которые войдут в новую Раду, выступают под реформаторскими и европейскими знаменами. Даже 42% электората пророссийской оппозиции готовы к лишениям во имя реформ!

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Так, что вряд ли есть основания говорить о победе России, которая участвовала в украинских выборах под вывеской "Оппозиционной платформы" и пока набирает 12.6% голосов. Особенно если учесть затраченные ресурсы, включая Владимира Путина и Оливера Стоуна.

Пророссийская фракция получит свой загончик в украинском парламенте. Но что она сможет сделать? Разве что консолидировать антироссийский фронт и мешать президенту Зеленскому занимать примиренческую по отношению к Москве позицию (ведь не захочет же он бегать в порученцах у Медведчука!).

Между тем, зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что "Украина" личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем:

— о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить;

— о неспособности власти сформулировать новую национальную идентичность;

— о попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний;

— о формировании слоя стервятников, которые паразитируют за счет "украинского нарратива".

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Но самое главное это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную "idee fixe" России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину. Украина для России — это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем.

Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как вернуть Украину, если между нами 13 000 погибших украинцев? Даже если нас не волнуют погибшие граждане России (помните псковских десантников, о которых писал Лев Шлосберг?).

Пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончит со своими комплексами, только если мы избавимся от одержимости Украиной. Нам давно пора возвратиться к нашим делам.

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Автор
Лилия Шевцова Лилия Шевцова
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Источник
Источник: Эхо Москвы
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Комментарии
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Россия кстати вообще ничем не болеет. А постепенно уничтожает своих врагов.
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2 из 3 ответов | показать все
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Хилл Джон, Казахстан Китай, Индия, Мексика, Бразилия,Аргентина, ЮАР, Монголия. Финляндия. Австрия, Венгрия, Италия, Германия, Франция и даже Трамп - нифига не враги.
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Хилл Джон
Хилл Джон
Афанасьев Алексей, - шо-то у вас, московитов, кругом одни враги. Друзей нету (есть правда Ын и Ассад, ну ещё Мадура)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Шевцовой не удалось переболеть совком. Как писала в стиле Академии общественных наук при ЦК КПСС, так и продолжает писать. Только теперь на деньги американских налогоплательщиков.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Столичная Василиса, Если судить по результатам деятельности украинского правительства с момента государственного переворота 2014 года, можно прийти к однозначному выводу о главной цели «евромайдана» и его последствий. Цель эта: сделать украинскую территорию максимально безлюдной. Новым Диким полем: слабозаселенной и неохраняемой степью, которую будут грабить европейские и заокеанские «друзья». Иначе, как получается, что абсолютно все реформы и «покращення» майданных вождей и их хозяев ведут к значительному ухудшению жизни украинцев? Население вымирает, выезжает, деградирует, нищает…
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Горелов Сергей, ну дерьмо на деньги российских налогоплательщиков чситать могут только эти самые прибацанные на всю голову налогоплательщики
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
По итогам выборов можно сказать следующее - 25% укронацистов ( Парашенка, Гриценко, свобода, Гройсман, Саакашвили, сюда же можно отнести Вакарчука и Ляшко).18% пророссийских (2 оппоблока и шарий). 57% популистов. И это при явке 50%, при том что не пришел на выборы именно большей частью пророссийский электорат.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Столичная Василиса, Гражданская война на Украине – это не только трагедия убитых, искалеченных, лишенных домов, осиротевших и обездоленных. Это еще и не столь очевидная, но не менее пугающая опасность так называемых отдаленных последствий, связанных с массовой деформацией психики населения. И дело не только в посттравматическом синдроме, проявляющемся у участников боевых действий. Впрочем, и это – тоже огромная проблема, едва ли не ежедневно в украинской новостной ленте появляются леденящие душу истории, связанные со звериной жестокостью бывших «атошников», вернувшихся домой, по отношению к беззащитным согражданам или даже членам своей семьи. Но на самом деле, все гораздо хуже. Массированное зомбирование украинцев, не прекращающееся с декабря 2013 года с экранов телевизоров и из всех возможных средств массовой информации, запрет на альтернативную точку зрения, отключение возможности думать и анализировать самостоятельно, и при том – навязываемое изменение базовых человеческих понятий «о добре и зле» приводит к ужасным последствиям для психического здоровья населения.
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Афанасьев Алексей, сдвинутый на всю свою маразматичную голову аналитик - это перебор, Афоня!
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