Итак, Ша! Штайнмайер, конечно в законе, но ещё никто никуда не едет! Ещё никто ничего и никому не сдаёт! Ещё нет никакой зрады и очень далеко до перемоги! Формула Штайнмайера, которую согласовали вчера в Минске, это лишь разблокирование мирных переговоров в Нормандском Формате.
Владимир Зеленский
Скриншот с видео
Любые мирные переговоры предполагают поиск компромиссов, и любые переговоры лучше законсервированного военного конфликта. Более того, и США и Европа настоятельно рекомендовали Президенту Зеленскому развязать этот узел и подписать формулу Штайнмайера, что позволит идти по алгоритму Минского Соглашения. Подчеркиваю: другого документа, который бы признавали все стороны нет. От слова совсем. А потому, все участники рассматривают именно Минские договоренности, как основу для достижения мира на Донбассе.
Теперь по сути. Бездарная и оголтелая политика Порошенко- Климкина завела Украину на обочину международной Повестки дня. Мир устал от бессмысленного затяжного конфликта с Россией и не видит дальнейших санкционных перспектив. Да и коррумпированная Украина порядком всем надоела. А потому, и Трамп на встрече с Зеленским, и Макрон и Меркель неоднократно подталкивали Украину к выполнению Минских Соглашений и диалогу с Путиным. А это возможно лишь разблокировав Нормандский формат. А это, в свою очередь стало возможным лишь согласовав предварительный (!!!!!!!) алгоритм действий по формуле Штайнмайера. Вот и весь ребус. Иного маршрута на сегодня нет. И это медицинский факт.
Что же это за формула такая, подписание которой приветствовал Президент Германии? Все очень просто. Она подразумевает проведение выборов на временно оккупированных территориях и принятие Нового Закона (!!!!!!) о так называемом особом статусе Донбасса. Что касается отвода войск и границы, то эти положения прописаны в Минских Соглашениях. Владимир Зеленский будет иметь возможность на встрече в Нормандском Формате и последующих двусторонних переговорах с Путиным несколько подкорректировать последовательность этих пунктов. Насколько это удастся, покажет время. Но общая канва, безусловно останется. Следует понимать, что на сегодня позиции России во многих геополитических раскладах усилились, и в Москве захотят закрепить этот успех.
Можно, конечно продолжать выкрикивать патриотические лозунги про агрессора и "не отдадим родную землю врагу", но такая позиция точно не развяжет проблему и не приблизит мир на Донбассе. А вот определить красные линии для компромисса и правильные границы мирового соглашения - это задача Президента и его команды. А так же Украинского Парламента, которому предстоит выписывать и принимать новый Закон о выборах и Закон об особом статусе. Или любом ином статусе. Важно лишь понимать, что Донбасс не удастся вернуть силой в положение 2013 года. На данном этапе это уже невозможно. Ситуация слишком изменилась, а потому Украине нужно действовать в соответствии со своими возможностями, современными реалиями и общемировым политическим трендом.
Вывод. Все лишь начинается. Впереди ещё очень длинный и непростой путь к миру на Донбассе. И я не уверен, что все будет быстро и гладко на этом пути. Но начинать Диалог и поиск "формулы Мира" необходимо. Иначе тупик...
Ну а пока, я хочу сказать всем горячим головам. Ша! Ещё ничего не произошло и никто никого не сдал! Нет никакой капитуляции и зрады! Нет никакой перемоги! Но первый шаг к началу реальных мирных переговоров сделан...
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.