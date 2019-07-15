"... Дмитрий, Ты же публично боролся против Пороха и открыто поддерживал Володимира Зеленского. Так почему же ты сейчас критикуешь действия нашей команды?", - спросил меня один из приближенных к Президенту.
"Именно потому, чтобы в Украине не повторилась ситуация времён правления преступного и коррумпированного режима Порошенко. Я не буду молчать и кивать головой, если вижу определённые негативные тенденции, которые могут привести к печальному результату. Даже, в первые два месяца Вашей власти" - ответил я.
И продолжил. "Да, мне не нравится Ваша кадровая политика и первые назначения друзей детства, бизнес-партнеров и соратников по 95 кварталу. Это своего рода кумовство. Или главный "перец" Винницкой команды КВН во главе ДУСи не кумовство? А друг детства практически во главе СБУ?
Владимир Зеленский
Мне не нравится, что громкие обвинения и увольнения таможенников не заканчиваются арестами и уголовными делами, хотя тот же СБУ за один день может собрать всю доказательную базу по тем, кто крышевал контрабанду в особо-крупных размерах. Мы уже много раз и при разных Президентах проходили эти первые публичные совещания с громкими отставками. И где результат? Не хотелось бы повторения.
Следующий аспект. Я не понимаю, по каким критериям назначают губернаторов? И почему одних объявляют без конкурса, а для других предусматривают какой-то конкурс в соцсетях. Это нарушение Закона. Нарушишь в малом, начнёшь подминать под себя и все остальное, ссылаясь на политическую целесообразность. Не нравится Закон? Ок, отмените. Только давайте возвращаться в правовое поле. Все остальное , это манипуляции.
Разве не против этого мы боролись все эти годы и поддерживали Зеленского?
Далее. Через неделю у нас будет новый Парламент. Мне не нравится, что в списках "Слуга Народа" очень много совершенно случайных и абсолютно неподготовленных для парламентской деятельности людей. Зато, предостаточно артистов, шоуменов, грантоедов, ведущих корпоративов, родственников и представителей разных финансовых групп. Эти юноши и девушки просто используют популярность Президента и доверие к нему людей.
На самом деле, скоро вся страна увидит всю абсурдность и некомпетентность "новых лиц". А сколько там одиозных персонажей с двойным гражданством, сомнительными связями и очень неоднозначной биографией...
Так что, - сказал я в заключении,- я не перешёл к Вам в оппозицию. По крайней мере, пока. Но я буду Вашим предохранителем от множества соблазнов и необдуманных действий. Скоро Вы получите практически абсолютную власть. А такая власть кружит голову и развращает. Да и окружение у Владимира Александровича слишком неоднородное. Есть опасность, что многие пришли с другими задачами, нежели декларирует сам Владимир Зеленский. Это уже видно невооруженным глазом. В угольной и энергетической сфере, на таможне и ряде других направлениях. Не хочется, чтобы а смену одним смотрящим пришли бы другие....
И потому, я буду подсказывать Главе государства, что именно происходит вразрез с его обещаниями и надеждами миллионов людей. Мы выбирали не Дмитрия Разумкова. Мы голосовали за слом старой Системы, Считаю это правильным шагом и честной позицией. Чтоб вновь не скатиться в пропасть популизма и беззакония. Ещё одного разочарования Украина не переживет..."
Что скажете, Друзья? Я прав? Или надо восторженно кивать головами и молчать, если видишь негативные явления? Я - против ТАКОЙ поддержки! Это нечестно.
Как говорится, служить бы рад, прислуживаться тошно.
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