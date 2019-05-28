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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Фатальная ошибка Зеленского

5.3т

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА президента Владимира Зеленского - это возвращение Саакашвили.

За три с половиной года, Михо и его партия проиграли ВСЕ выборы в Грузии. Президентские, Парламентские, местные. Грузины, которым Саакашвили дважды присягал на верность, отказали ему в доверии и не хотят его видеть на Родине.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

И лишь в Украине, неуемный и разрушительный характер Миши находит своих почитателей. В Европе скучно. Лекции надо читать. А хочется большой политикой заниматься.

Мой прогноз.

Все будет по отработанному плану. Сначала пристроит часть своей команды на должности. Затем попробует возглавить правительство, или попытается стать "отцом нации" и раздавать "почти бесплатные" советы всем и вся.

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А через пол года уйдёт в оппозицию к Зеленскому, вновь организует свою партию и начнёт раскачивать лодку для очередных досрочных выборов... чтобы таки стать Премьер-министром. Украины. Это последний шанс. Прощальная гастроль артиста. Иначе, пенсия.

Путин первый запустил эту мысль, предложив Зеленскому вернуть гражданство Михо... Он знает, чем закончится эти очередные украинские гастроли....

И в Киеве заглотили эту наживку... Я считаю, что это фатальная ошибка.

Зря Вы, Владимир Александрович... Ох, зря.... Одесса знает....Время пошло...

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Автор
Дмитрий СпивакДмитрий Спивак
Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Спивака
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
О-о-о-о, как забеспокоился Спивак! "...А через пол года уйдёт в оппозицию к Зеленскому, вновь организует свою партию и начнёт раскачивать лодку..." - не переживай так сильно за своего кумира, всё будет О'кей! Развалите вы все скоро и успешно эту "окраину" для чего, собственно, и Вы, и остальные, огород городили. Не понимаю этого "беспокойства", на всякий одесский случай, что ли?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
"Это какой то позор", лучше Булгакова не скажешь.
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Grich Lara
Grich Lara
Вакула Кузнец, це не позор,це план розвалу України в дії,чого і треба було очікувати від всієї цієї братії ейфоричних
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Manfred Anry
Manfred Anry
Вакула Кузнец, Спивак той же нации шо и коломойский, шо зеленский шо Моня Куксов из Хайфы. Это у них привычка такая шифроваться под гоя. А то потом не отмоешся от своей дури
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