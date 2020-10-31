19-летний сын Королевской выиграл выборы в Краматорске

Мирослав Семенюк Политика 17:05, 31.10.2020 Обновлено: 17:52, 31.10.2020

Краматорская городская территориальная избирательная комиссия утвердила постановление с результатами выборов депутатов городского совета.

Как сообщает Kramatorsk Post, по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прошел 19-летний сын народного депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской Ростислав Солод.

ОПЗЖ заняла первое место по результатам выборов в Краматорский горсовет, получив 14 мандатов.

Ростислав Солод – сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода.

Солод родился в 2001 году, образование общее среднее, временно не работает.

kramatorskpost.com
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