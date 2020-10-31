19-летний сын Королевской выиграл выборы в Краматорске
Краматорская городская территориальная избирательная комиссия утвердила постановление с результатами выборов депутатов городского совета.
Как сообщает Kramatorsk Post, по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прошел 19-летний сын народного депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской Ростислав Солод.
ОПЗЖ заняла первое место по результатам выборов в Краматорский горсовет, получив 14 мандатов.
Ростислав Солод – сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода.
Солод народився 2001 року, освіта загальна середня, тимчасово не працює.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2020 года Королевскую со скандалом выгнали из Львова. Это произошло из-за ее отказа отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.
А в июле 2019 года Королевскую обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда.