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4 октября • обновлено в 22:09
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19 часов без перерывов: Порошенко рассказал об ультиматумах Путина на Минске-2

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскрыл подробности подписания Минских договоренностей.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Как отметил нардеп, договоренности состоят из трех документов.

Подписание первого из них состоялось как раз во время активных боевых действий на Донбассе.

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Порошенко и Путин

Порошенко и Путин

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"Во время Минска-2 были одобрены основные компоненты безопасности и политические компоненты, вплоть до выборов, которые должны были состояться 7 декабря 2014 года. Россия цинично и грубо нарушила все эти договоренности", – рассказал он, добавив, что Кремль объявил свои выборы в ОРДЛО и назначил главарей "республик".

Переговоры 11–12 февраля в Минске в 2015 году, по словам Порошенко, шли 19 часов без перерывов на сон и еду. Экс-президент Франции Франсуа Олланд на них курил, хотя делает это нечасто.

"Знаете, какой вопрос занял больше времени из этих 19 часов? Время, когда должен быть прекращен огонь. Путин отказывался от очевидной позиции: об устойчивом, постоянном, надежном и немедленном прекращении огня", – сказал Порошенко.

Он добавил, что сперва президент РФ требовал "отсрочки" на 10, затем на 5 дней. "Потом мы договорились на 48 часов. И уже он подходит и говорит: я требую хотя бы 60 часов... Русская армия остановилась?.. Продолжила наступление. Это цена слова Путина", – отметил политик.

Порошенко на "Свободе слова Савика Шустера"

Порошенко на "Свободе слова Савика Шустера"

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Темы
Минские договоренности Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр Порошенко Владимир Путин Савик Шустер
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу политика Партия "Европейская солидарность"
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