Каждый год необъявленной войны России против Украины "совершенно случайно" находятся персонажи, поднимающие, причём синхронно с оккупантами, тему возобновления подачи днепровской воды в Крым. И каждый раз эти инициативы сопровождаются слюнявыми манипуляциями на тему украинских граждан, страдающих в оккупации от жажды.

В ответ приведу лишь несколько цифр.

Украинское население Крымского полуострова, без оккупационных войск и понаехавших колонизаторов, составляет немногим более 2 миллионов человек.

Новости Письмо далекому соотечественнику

Физиологическая норма потребления воды в этой климатической зоне составляет 46 куб. м на человека в год или, в расчёте на все местное население, – приблизительно 100 миллионов куб. м.

В то же время, в соответствии с многолетними (более чем за 30 лет) наблюдениями гидрологов, Крым в виде поверхностных стоков получает в среднем 1 миллиард куб. м воды в год. Ещё примерно 500 миллионов куб. м при рациональном использовании могут давать подземные источники. Таким образом, Крымский полуостров обладает возобновляемыми водными ресурсами, в пятнадцать раз превышающими потребность населения.

Но проблема заключается в том, что для сбора, очистки и подачи этой воды на нужды населения необходимо тратить суммы, измеряемые сотнями миллионов долларов, а точнее миллиардами российских рублей, поскольку, в соответствии с IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, обязанность обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагается на оккупирующую державу.

Что же касается воды для потребностей экономики полуострова, захваченного военной силой, то наша задача как раз и состоит в том, чтобы минимизировать доходы оккупантов на этой территории и сделать удержание захваченного полуострова непосильным для агрессора.

За все время войны перекрытие Северо-Крымского канала стало самой эффективной с точки зрения воздействия на врага невоенной операцией, осуществлённой Украиной.

Такие невоенные методы, в сочетании с международными экономическими санкциями и юридическим давлением на государство-агрессора, являются реальной альтернативой военного решения задачи освобождения оккупированных территорий.

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Специально для очередных инициаторов возобновления подачи днепровской воды хочу подчеркнуть, что недополученные доходы и дополнительные расходы оккупантов в Крыму напрямую снижают их способность к продолжению активных военных действий на Донбассе. Каждый оккупационный рубль, вынужденно потраченный на содержание захваченного Крыма, уже не будет израсходован на убийство наших солдат и мирных граждан на Донбассе.

А теперь о мотивах инициаторов снятия водной блокады.

Весной 2014-го за возобновление подачи воды в Крым предлагали взятку в размере 20 миллионов долларов. Только обнародование этой информации заставило поутихнуть желающих нажиться на войне.

Но, как выяснилось, ненадолго. Очередная попытка была предпринята в конце апреля 2014-го, когда тогда ещё вице-премьер-министр регионального развития и строительства Гройсман утвердил протокол совещания, в котором зафиксированы поручения министрам и руководителям ведомств немедленно возобновить подачу воды на оккупированный полуостров. Остановить эти усилия удалось только с помощью крика и слов-паразитов.

Месяцем позже аксеновская банда, поставленная Путиным руководить Крымом, при посредничестве одного бывшего нардепа попыталась наладить совместный бизнес с "патриотами" из Кабмина. Именно тогда появилось поручение премьер-министра Украины Яценюка "проработать возможность создания на базе Северо-Крымского канала акционерного общества"!!! Ситуацию опять спасла огласка преступных планов.

Далее попытки снятия водной блокады с оккупированного полуострова предпринимались с завидной регулярностью. Уверен – не вследствие идиотизма инициаторов. Видимо, привидение с мешком подарков на 20 миллионов долларов бродит не только по кабинетам уходящей власти, но и по бизнес-офисам ещё зарождающейся.

На всякий случай громко предупреждаю – ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ! Это вопрос не про деньги, а про жизни украинцев, которыми народ торговать никому не позволит. И про оккупированные территории, которые мы будем возвращать. Все без остатка.

А в заключение – о наших гражданах в Крыму.

Безусловно, перекрытие Северо-Крымского канала создало проблемы, но, очевидно, не критичные для жизни.

Нам всем нужно помнить, что идёт война, и агрессор оккупировал часть нашей общей страны, которую мы, как граждане, обязаны защищать. Тысячи украинских граждан сделали это ценой своей жизни, десятки тысяч получили ранения и увечья, сотни тысяч продолжают рисковать собой.

На этом фоне терпеливое отношение крымчан к проблемам, вызванным перекрытием канала, – их посильный вклад в победу над агрессором и освобождение украинского Крыма.

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